Buffon, pedepsit de UEFA cu un an de exil in Liga a 5-a! Propunerea englezilor dupa scandalul de la finalul meciului cu Real

Atitudinea lui Buffon e criticata de jurnalistii englezi.

Plin de toata frustrarea din lume, dupa penalty-ul acordat de Michael Oliver in minutul 90+4, Gianluigi Buffon si-a pierdut controlul si a sarit la gatul centralului englez.

Dupa meciul cu Real, Buffon a plusat: "Arbitrul e un animal. Are un cos de gunoi in loc de inima!"

"N-ai cum sa nu empatizezi cu Buffon, dar ce a facut el e complet gresit", atrag atentia jurnalistii englezi, intr-un editorial in The Guardian.

Englezii spun ca astfel de iesiri ale unor super fotbalisti pe care toata planeta ii vede la televizor seteaza limitele in fotbal.

"Asa se ajunge la violentele pe care le vedem de atatia ani in fotbalul din ligile inferioare."

Anul trecut, un arbitru de 18 ani din Anglia, Ryan Hampson, a organizat o greva impreuna cu alti arbitri din fotbalul mic pentru a trage un semnal de alarma.

In urma acestei actiuni, englezii au creat o linie telefonica la care sa fie reclamate abuzurile asupra arbitrilor din fotbal. Numai in prima luna au fost primite 70 de apeluri, in care arbitrii semnalau abuzuri fizice sau verbale, sau chiar amenintari cu moartea.

"Intelegem supararea lui Juventus, dar Buffon a gresit, la fel cum gresise si Pep Guardiola cu o seara inainte, atunci cand a vorbit despre arbitraj. Aceste simboluri ale fotbalului trebuie sa fie exemple pentru toata lumea si trebuie sa isi aminteasca ce le-au spus primii lor antrenori cand erau mici, ca deciziile arbitrilor nu trebuiesc comentate."

"Ca pedeapsa, Buffon ar trebui sa fie obligat sa UEFA sa mearga timp de un an la meciurile in noroaie, in fotbalul mic din zona Manchester.", isi incheie editorialul jurnalistul englez.