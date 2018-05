"Nu as putea sa joc niciodata la Barcelona!" Ce spune jucatorul pe care Xavi ar vrea sa-l vada langa Messi

Finala UEFA Champions League intre Real Madrid si FC Liverpool va avea loc sambata pe stadionul Olimpic din Kiev.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Mai sunt 3 zile pana la marea finala din UEFA Champions League, cea care va fi intre Real Madrid si FC Liverpool la Kiev. Jucatorii celor doua echipe au vorbit pe larg despre marele meci de sambata. Ultimul dintre acestia - mijlocasul brazilian Casemiro a raspuns la declaratia legendei de la Barcelona, Xavi, cel care a vorbit despre rolul brazilianului la Real.

"La Barca intelegem fotbalul in spatiu si timp: cine domina? Busquets, Messi, Iniesta: sunt maestri. Mereu stiu ce sa faca, chiar daca sunt singuri si incercuiti de adversari. Dar vedeti voi, Busquets nu ar putea sa acopere terenul cum o face Casemiro - Real Madrid se imparte, 7 jucatori merg in atac si Casemiro ramane singur sa acopere tot mijlocul. Asta nu poate face Busquets pentru ca e vorba de viteza. Casemiro este foarte rapid. Are alte caracteristici, e mai defensiv, recupereaza mai multe baloane. Insa nu domina spatiul si timp. Daca poate fi ademenit cu 12-15 ani, asta as vrea la Barca" a spus Xavi.

Intrebat de aceste declaratii, Casemiro a raspuns: "Toata lumea poate sa vorbeasca ce vrea, sunt la Madrid de 4 ani si am ajuns in 4 finale de Champions League. Nu as putea semna niciodata cu Barca, nu am fotbalul lor in ADN, asa cum zice Xavi, sunt cu Madrid pana la moarte" a raspuns Casemiro.