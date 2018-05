Cristiano Ronaldo este la un pas de ISTORIE: "O respectam pe Liverpool, dar suntem mai buni!" Starul Realului o poate egala pe Barcelona

Cristiano Ronaldo este golgheterul UEFA Champions League si in acest sezon, urmand sa fie titular in finala de la Kiev de sambata - Real Madrid - FC Liverpool.

Real Madrid - FC Liverpool este marea finala a UEFA Champions League urmand sa aiba loc sambata, pe 26 mai, pe stadionul Olimpic din Kiev. Cristiano Ronaldo, cel care a fost rivalul lui Liverpool si pe cand evolua la Manchester United, spune ca este gata sa intre in istorie.

Cristiano Ronaldo a castigat de 4 ori UEFA Champions League si, cu un nou trofeu, le-ar egala la acest capitol pe FC Barcelona, Bayern Munchen si pe Liverpool!

"Ar fi un moment istoric (daca Real va castiga). Suntem entuziasmati toti din echipa. Am simtit asta pe parcursul saptamanii. Nu ne gandim la faptul ca ar fi o performanta istorica. Si asa e mai bine pentru ca toti suntem concentrati pe meci. Mai tarziu, daca totul va merge bine, vom scrie o noua poveste. Sunt increzator, ma simt bine, colegii se simt bine.



Champions League este o competitie speciala, ador sa joc in ea. Mereu am trait momente speciale, meciuri grozave. Paris, Juve.. Joci impotriva celor mai buni. Mereu se intampla ceva special in aceasta competite. Mereu esti motivat. Nu iti poti permite sa fii relaxat, mai ales in aceasta competitie. Champions League este o competitie pe care Madrid o cucereste de pe vremea lui Gento, Di Stefano. Jucatorii simt si ei diferit (meciurile). Vreau sa joc bine sambata, sa-mi ajut echipa si, daca e posibil, sa inscriu. Insa cel mai imporant este sa castigam si sa intram in istorie.



Finalele sunt mereu speciale. Mi-ar fi placut sa jucam cu Manchester. Insa trebuie sa o respectam mult pe Liverpool. Nu cred ca le-a fost mai usor sa ajunga aici. Imi aduce aminte de Madrid acum 3-4 ani. Cei trei din fata.. sunt foarte rapizi. Au forta, ii respect. Insa Madrid e mai buna. Trebuie sa fie la nivelul nostru, insa mereu iti respecti adversarul.



Acum ne gandim la ziua de sambata. Va fi un moment special. Asadar, ne incarcam toti bateriile pentru sambata, ne aratam experienta si castigam meciul" a declarat Cristiano Ronaldo, conform celor de la AS.