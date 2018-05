Cristiano Ronaldo rupe tacerea in ceea ce priveste transferul lui Neymar la Real! Aroganta lui CR7: "Mereu se vorbeste de asta!"

Ronaldo este marea speranta a celor de la Real pentru un nou triumf in finala UEFA Champions League, meci care va avea loc sambata in direct la Pro TV.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Real Madrid - FC Liverpool este marea finala din UEFA Champions League - sambata, pe 26 mai, stadionul Olimpic din Kiev va gazdui marele duel! Golgheterul competitiei, Cristiano Ronaldo, este increzator in sansele echipei sale - ar fi a 5-a Liga castigata de el! Le-ar egala pe Barcelona, Bayern si Liverpool la acest capitol!

Intr-un interviu pentru El Chiringuito de Jugones, Ronaldo a vorbit despre posibilitatea ca Neymar sa ajunga la Real Madrid: "Nu controlez eu astfel de lucruri. Sunt aici de 8 ani si mereu se vorbeste despre 50 de jucatori care sa vina aici.



Pana la urma nu vine nimeni pana in septembrie iar cei care ajung in finala isunt aceiasi! Neymar? Mereu vorbim despre multi jucatori iar in finale sunt alti jucatori" a spus Cristiano Ronaldo.

Portughezului i-a fost amintita declaratia din urma cu un an cand a spus ca se va retrage de la Real Madrid la 41 de ani: "Ce am spus?! Varsta mea biologica este acum de 23 de ani. Sunt bine, sunt fericit, cum sa ma pot plange? Joc intr-o noua finala sambata, oamenii sunt alaturi de Cristiano. Sunt bine insa exista lucruri care nu depind de mine. In casa mea, da (totul depinde de mine). La Madrid, nu.



In general ma simt iubit la Madrid si asta e cel mai important lucru. Florentino si ceilalti imi ofera iubire in felul lor. Presedintele clubului este cel mai bun prieten, ne intelegem bine profesional, ma trateaza foarte bine.



In continuare cred ca Real Madrid este cel mai bun club din lume" a mai spus Ronaldo.