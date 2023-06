Dacă în Europa League specialista Sevilla s-a impus în acest sezon pentru a șaptea oară, record absolut, celelalte două competiții inter-cluburi de pe continent au revenit englezilor: miercuri, West Ham United a câștigat Conference League după 2-1 cu Fiorentina, iar sâmbătă Manchester City a reușit, în sfârșit, să obțină trofeul Champions League (1-0 în finala cu Inter Milano).

Două trupe muzicale britanice de renume, recunoscute pentru pasiunea față de cele două cluburi recent câștigătoare în cupele europene, și-au exprimat, pe rând, bucuria față de succesele obținute de echipele favorite.

Mai întâi, Iron Maiden i-a felicitat pe cei de la West Ham, club la care basistul Steve Harris a și evoluat în tinerețe.

Congratulations to everyone at @WestHam for winning their first European trophy in over 58 years!

Steve managed to catch the end of the game and all of the celebrations after the Bergen show. Today we have been repping the IM x WH home kit in a game just outside Sweden Rock… pic.twitter.com/sIFlmWeJE8