VIDEO Moment amuzant cu Chivu în prim-plan! Ce a pățit antrenorul român la conferința de presă

Moment amuzant cu Chivu &icirc;n prim-plan! Ce a pățit antrenorul rom&acirc;n la conferința de presă Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu a fost protagonistul unei faze care a devenit virale în Italia.

TAGS:
cristi chivuInterChampions League
Din articol

Inter va juca marți în Champions League, împotriva lui Slavia Praga, iar Cristi Chivu a susținut conferința de presă de dinaintea meciului.

Momentul viral care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu 

După ce a ascultat întrebările jurnaliștilor italieni, au urmat cele ale cehilor, iar Chivu s-a folosit de căștile pentru traducere. În momentul în care a folosit dispozitivul s-a produs un sunet neplăcut, iar reacția antrenorului român a stârnit multe râsete.

„Dar ce e asta?? Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat? (n.r. - râde)”, a spus Chivu, după ce și-a dat joc dispozitivul pentru traducere. Ulterior, el și-a cerut scuze, iar conferința de presă a continuat.

Cristi Chivu, înaintea partidei cu Slavia Praga din Champions League: „Trebuie să ne concentrăm”

Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.

„Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au trei succese consecutive.

Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.

„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț.”, a spus Cristi Chivu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI în rectificarea bugetară. Cât se dă în plus la salarii
Surpriza pregătită de guvernul Bolojan pentru SRI &icirc;n rectificarea bugetară. C&acirc;t se dă &icirc;n plus la salarii
ARTICOLE PE SUBIECT
Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 15 ani!
Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 15 ani!
Inter Milano - Slavia Praga, de la 22:00. Cristi Chivu pentru a doua victorie consecutivă &icirc;n Champions League!
Inter Milano - Slavia Praga, de la 22:00. Cristi Chivu pentru a doua victorie consecutivă în Champions League!
Chivu, situație complicată la Inter! Ce &icirc;și dorește antrenorul rom&acirc;n: &bdquo;Mă pun sub presiune&rdquo;
Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune”
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 11, cu un singur jucător de la FCSB! Cine &rdquo;a schimbat &icirc;n bine jocul roș-albaștrilor&rdquo;
Echipa etapei 11, cu un singur jucător de la FCSB! Cine ”a schimbat în bine jocul roș-albaștrilor”
Iga Swiatek a luat decizia! Ce va face poloneza din cauza programului &icirc;ncărcat
Iga Swiatek a luat decizia! Ce va face poloneza din cauza programului încărcat
Remember Inter Club d Escaldes - FCSB 2-1? Ce veste a primit acum Universitatea Craiova
Remember Inter Club d'Escaldes - FCSB 2-1? Ce veste a primit acum Universitatea Craiova
Sinner și Alcaraz au semnat, Djokovic nu. Tenismenii momentului, nemulțumiți de organizatorii turneelor de mare șlem
Sinner și Alcaraz au semnat, Djokovic nu. Tenismenii momentului, nemulțumiți de organizatorii turneelor de mare șlem
Verdict neașteptat pentru FCSB! Convingerea pe care o are fostul jucător al &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo;
Verdict neașteptat pentru FCSB! Convingerea pe care o are fostul jucător al „roș-albaștrilor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reghecampf, &bdquo;sf&acirc;șiat&ldquo;: &bdquo;Afară cu el. Acum!&ldquo;. Poza care circulă &icirc;n Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta

„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta



Recomandarile redactiei
Remember Inter Club d Escaldes - FCSB 2-1? Ce veste a primit acum Universitatea Craiova
Remember Inter Club d'Escaldes - FCSB 2-1? Ce veste a primit acum Universitatea Craiova
Echipa etapei 11, cu un singur jucător de la FCSB! Cine &rdquo;a schimbat &icirc;n bine jocul roș-albaștrilor&rdquo;
Echipa etapei 11, cu un singur jucător de la FCSB! Cine ”a schimbat în bine jocul roș-albaștrilor”
Marius Șumudică și Florin Niță pot ajunge la pachet la un club din Arabia Saudită!
Marius Șumudică și Florin Niță pot ajunge "la pachet" la un club din Arabia Saudită!
Iga Swiatek a luat decizia! Ce va face poloneza din cauza programului &icirc;ncărcat
Iga Swiatek a luat decizia! Ce va face poloneza din cauza programului încărcat
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Gigi Becali a răbufnit: &Icirc;ti dai seama ce tupeu? Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis &icirc;n Rom&acirc;nia. ASF nu &icirc;i mai permite să &icirc;ncheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!