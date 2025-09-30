Inter va juca marți în Champions League, împotriva lui Slavia Praga, iar Cristi Chivu a susținut conferința de presă de dinaintea meciului.
Momentul viral care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu
După ce a ascultat întrebările jurnaliștilor italieni, au urmat cele ale cehilor, iar Chivu s-a folosit de căștile pentru traducere. În momentul în care a folosit dispozitivul s-a produs un sunet neplăcut, iar reacția antrenorului român a stârnit multe râsete.
„Dar ce e asta?? Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat? (n.r. - râde)”, a spus Chivu, după ce și-a dat joc dispozitivul pentru traducere. Ulterior, el și-a cerut scuze, iar conferința de presă a continuat.
Cristi Chivu, înaintea partidei cu Slavia Praga din Champions League: „Trebuie să ne concentrăm”
Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.
„Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au trei succese consecutive.
Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.
„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț.”, a spus Cristi Chivu.