Inter va juca marți în Champions League, împotriva lui Slavia Praga, iar Cristi Chivu a susținut conferința de presă de dinaintea meciului.



Momentul viral care l-a avut în prim-plan pe Cristi Chivu



După ce a ascultat întrebările jurnaliștilor italieni, au urmat cele ale cehilor, iar Chivu s-a folosit de căștile pentru traducere. În momentul în care a folosit dispozitivul s-a produs un sunet neplăcut, iar reacția antrenorului român a stârnit multe râsete.

„Dar ce e asta?? Mi-au dat lacrimile! Cine le-a cumpărat? (n.r. - râde)”, a spus Chivu, după ce și-a dat joc dispozitivul pentru traducere. Ulterior, el și-a cerut scuze, iar conferința de presă a continuat.

