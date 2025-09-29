Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune”

Alexandru Hațieganu
Cristi Chivu a vorbit despre concurența pe posturi de la Inter.

Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.

„Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au trei succese consecutive.

Cristi Chivu, înaintea partidei cu Slavia Praga din Champions League: „Trebuie să ne concentrăm”

Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.

„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț.”, a spus Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost întrebat și despre posibilitatea ca Ange-Yoan Bonny, adus în această vară de la Parma, ar putea juca cu formația cehă în partida din runda a doua de Champions League. 

Chivu a explicat că își dorește ca tot lotul să fie la același nivel pentru a se putea baza pe toți jucătorii.

„(n.r. Îl vom putea vedea pe Bonny de la început?) Ca toți ceilalți, mă pun sub presiune când se antrenează din greu. Depinde de mine să fiu sensibil și să încerc mereu să le fac pe plac tuturor, pentru că merită și au valori foarte similare. Chiar dacă schimbă unul sau doi jucători, vor înțelege asta. Dar va veni momentul potrivit pentru toată lumea.

Ei ridică întotdeauna ștacheta. Toată lumea este foarte dispusă să ofere, atât ca titulari, cât și ca rezervă. De exemplu, l-ai lăudat pe Dimarco pentru pasul său decisiv, dar aș fi bucuros pentru prestația sa defensivă împotriva lui Cagliari. Merită meritul. Este doar un exemplu și toată lumea poate urma exemplul.”, a explicat Cristi Chivu, conform Tuttomercatoweb.com.

Inter se află pe locul cinci în Serie A și are nouă puncte, iar echipa lui Chivu a înregistrat trei victorii și două remize.

