Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune”

Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.

„Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au trei succese consecutive.



Cristi Chivu, înaintea partidei cu Slavia Praga din Champions League: „Trebuie să ne concentrăm”



Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.

„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț.”, a spus Cristi Chivu.

