Inter Milano, vicecampioana Italiei şi Europei în sezonul trecut, a înregistrat primul său profit în 15 ani, la sfârşitul campaniei 2024-2025, a anunţat clubul din Lombardia.

''O nouă creştere a veniturilor şi primul profit în 15 ani demonstrează o disciplină financiară puternică. În cursul anului financiar 2024-25, care s-a încheiat la 30 iunie 2025, Inter a generat venituri de 567 de milioane de euro, cele mai mari generate vreodată în Serie A'', a precizat Inter, potrivit Agerpres.

Profitul net a fost de 35,4 milioane de euro, o creştere de 70 de milioane de euro faţă de anul precedent, după pierderea de 35,7 milioane de euro înregistrată în 2023-2024.

''Aceste rezultate se datorează creşterii veniturilor din competiţiile interne şi europene, precum şi participării la prima ediţie a Cupei Mondiale a Cluburilor'', a explicat Inter, care şi-a schimbat proprietarul în mai 2024, odată cu preluarea sa de către fondul american Oaktree.

Profitul va merge spre construirea unui stadion nou

În sezonul 2024-2025, Inter a terminat pe locul doi în Serie A, la un punct în spatele lui Napoli, care a câştigat titlul în ultima etapă. Clubul lombard a jucat apoi în finala Ligii Campionilor împotriva lui Paris Saint-Germain, care s-a impus cu un contondent 5-0. Imediat după aceea, şi spre surprinderea tuturor, antrenorul Simone Inzaghi a demisionat şi a fost înlocuit cu românul Cristian Chivu (foto).

Inter se află în prezent pe locul 5 în campionatul italian, la trei puncte în spatele liderului, rivala AC Milan. Ambele cluburi milaneze planifică construirea un nou stadion San Siro.

Inter a mai precizat în comunicat că proprietarii săi au ''aprobat investiţii în infrastructura clubului, inclusiv un proiect în valoare de aproximativ 100 de milioane pentru facilităţile de antrenament''.

