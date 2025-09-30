LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00, Interul lui Cristi Chivu caută, pe teren propriu cu Slavia Praga, a doua victorie consecutivă în grupa unică din Champions League (”faza ligii”), după 2-0 pe terenul lui Ajax Amsterdam în runda inaugurală.

Chivu, situație complicată la Inter! Ce își dorește antrenorul român: „Mă pun sub presiune”



Inter s-a redresat în urma ultimelor trei victorii consecutive și pare că Chivu ar putea intra în pauza pentru echipele naționale cu mai multă liniște decât a avut în precedenta pauză din septembrie.

„I Nerazzurri” vin după victoria, scor 2-0, cu Cagliari în campionat și au acum trei succese consecutive, după 2-0 la Ajax în CL și 2-1 cu Sassuolo în Serie A înaintea succesului cu sarzii.

Inter se bucură de o formă bună înaintea meciului din Champions League cu Slavia Praga, dar Cristi Chivu a explicat că duelurile grele urmează de acum.

„Întotdeauna mi-au plăcut performanțele, chiar dacă pregătirea a fost scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, pentru că avem niște provocări mari după colț”, a spus Cristi Chivu.

Antrenorul român a fost întrebat și despre posibilitatea ca Ange-Yoan Bonny, adus în această vară de la Parma, ar putea juca cu formația cehă în partida din runda a doua de Champions League.

Chivu a explicat că își dorește ca tot lotul să fie la același nivel pentru a se putea baza pe toți jucătorii.

„(n.r. Îl vom putea vedea pe Bonny de la început?) Ca toți ceilalți, mă pun sub presiune când se antrenează din greu. Depinde de mine să fiu sensibil și să încerc mereu să le fac pe plac tuturor, pentru că merită și au valori foarte similare. Chiar dacă schimb unul sau doi jucători, vor înțelege asta. Dar va veni momentul potrivit pentru toată lumea. Ei ridică întotdeauna ștacheta. Toată lumea este foarte dispusă să ofere, atât ca titulari, cât și ca rezerve”, a explicat Cristi Chivu, conform Tuttomercatoweb.com.

Starul lui Inter l-a caracterizat pe Cristi Chivu: ”Nu trebuie să mai vorbim!”



Înaintea jocului de pe San Siro, Federico Dimarco i-a făcut o caracterizare antrenorului român. Întrebat cu ce l-a ajutat Chivu până în acest moment, Dimarco a dezvăluit faptul că tehnicianul român l-a făcut să își recapete încrederea pe care o pierduse în ultima perioadă.

”Chivu ne ajută foarte mult. În ceea ce mă privește, mă ajută să recâștig încrederea pe care o pierdusem în ultimele luni. Nu mai putem vorbi despre trecut. Nu am vorbit nici după ce am câștigat Scudetto și nu trebuie să mai vorbim nici anul acesta.

Începem de la zero cu un antrenor nou, care ne oferă o nouă direcție și motivație. Trebuie să încercăm să-l urmăm cât de bine putem”, a spus Federico Dimarco.

De altfel, Dimarco a transmis că Inter trebuie să repete performanțele din sezoanele precedente. Nerazzurrii au ajuns în ultimul act al turneului în două din ultimele trei ediții Champions League:

”Cred că progresul pe care echipa l-a avut în ultimii ani este evident pentru toată lumea, având în vedere finalele pe care le-am atins. Va trebui să încercăm să dăm tot ce avem mai bun în Liga Campionilor, în fiecare meci, începând de mâine. Am văzut deja asta împotriva lui Ajax: suntem o echipă puternică, care a meritat să fie acolo în doi din trei ani. Nu spun că trebuie neapărat să repetăm asta anul acesta, dar trebuie să luptăm pentru a ajunge cât mai departe”.

