Cristi Chivu începe, treptat, să-și consolideze poziția pe banca Interului. Ceea ce e de admirat, având în vedere că, nu mai departe de acum două săptămâni, imediat după înfrângerea cu Juventus (3-4) se vorbea despre iminenta sa schimbare din funcție.

De atunci însă, Inter a bătut tot: 2-0 cu Ajax în Champions League, plus două victorii în Serie A: 2-1 cu Sassuolo și 2-0 cu Cagliari.

Chiar dacă toate cele trei rezultate sunt normale, în niște meciuri pe care Inter era „condamnată“ să câștige, ele au mai luat presiunea de pe umerii lui Chivu. Pentru că, deși nu spune acest lucru, românul trăiește sub un stres foarte mare. Partida câștigată cu Cagliari, scor 2-0, fix asta a scos în evidență.

Chivu, explozie de bucurie la golul lui Esposito

Imediat după ce tânărul vârf al Interului a majorat scorul, în minutul 82, Chivu a avut o reacție de descătușare care poate fi văzută aici și care vorbește de la sine.

Bucuria românului a avut mai multe motive. În primul rând, golul de 2-0 a cam pus victoria la adăpost pentru Inter. Apoi, reușita i-a aparținut unui jucător pe care Chivu l-a introdus pe parcurs, în minutul 64. Așa că schimbarea sa a fost una inspirată. Nu în ultimul rând, a contat și faptul că, fix înainte de golul lui Esposito, Inter a trăit periculos, în condițiile în care gazdele au avut câteva ocazii mari de a egala.

După succesul de ieri, formația milaneză a urcat pe podiumul din Serie A, fiind la 3 puncte de liderul Napoli.

