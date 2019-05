Valverde, SOCAT dupa ce Barca a fost DEMOLATA pe Anfield: "Asta e cel mai dureros!" Primele explicatii ale antrenorului catalan dupa dezastru

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Englezii au castigat cu 4-0 meciul retur al semifinalei cu Barcelona, dupa ce catalanii castigasera cu 3-0 pe Camp Nou si pareau ca si calificati in finala UCL!

Echipa lui Jurgen Klopp a reusit minunea la care nimeni nu mai spera, iar Barcelona a trait un nou cosmar, pentru al doilea sezon la rand, dupa marea surpriza din sferturile sezonului trecut de UEFA Champions League, cand pierdea calificarea in semifinale dupa 0-3 in meciul retur cu Roma, dupa ce castigase cu 4-1 pe Camp Nou.

Ernesto Valverde, antrenroul catalanilor, nu isi explica ce s-a intamplat. Tehnicianul a declarat ca Barca nu are nicio scuza pentru acest rezultat, mai ales ca este un scenariu care se repeta.

"Este un rezultat groaznic pentru noi si fanii nostri. Ne va fi foarte greu in urmatoarele. Acum suntem devastati. Nimeni nu voia sa se intample asa ceva. Am pierdut dureros. Cel mai dureros lucru e ca am repetat un scenariu pe care l-am mai trait. Ni s-a intamplat anul trecut si ni se intampla din nou. Nu ne-am asteptat, am fost concentrati, dar am cazut din nou.

Nu avem nicio scuza. Nu am raspuns cum trebuia. Toata lumea trebuie sa-si asume responsabilitatea dupa acest rezultat", a fost reactia lui Ernesto Valverde.