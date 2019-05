Mauricio Pochettino, anunt SOC! Vrea sa se RETRAGA dupa finala Champions League: "Nu mai pot repeta asemenea miracol!"

Mauricio Pochettino a dus-o pe Tottenham in finala Champions League pentru prima data in istoria clubului!

In genunchi si cu ochii in lacrimi. "Multumesc fotbalului!", a strigat antrenorul argentinian al lui Tottenham. Dupa 5 ani si fara sa faca un transfer in ultimii doi ani, Pochettino isi va conduce echipa in finala Champions League de la Madrid contra lui Liverpool. A fost o perioada dificila pentru londonezi, fortati sa joace pe Wembley pana la finalizarea lucrarilor de la noul stadion.

Pochettino, anunt SOC: Plec daca o sa castigam. Poate si daca pierdem!

Mauricio Pochettino a revenit la antrenamentul lui Tottenham azi si a facut un anunt soc: intrebat daca se gandeste sa plece dupa finala, Pochettino a raspuns: "Da. O sa plec daca vom castiga. Poate si daca vom pierde. Sa castig Champions League ar fi fantastic, nu? Ar incheia un capitol de 5 ani si as putea sa plec acasa!", a spus antrenorul argentinian, potrivit The Sun.

Intrebat daca glumeste, Pochettino a raspuns ca nu. "Nu este o gluma, de ce as glumi? Poate o sa lucrez cu Daniel (Daniel Levy, presedintele lui Tottenham), sa lucrez la ceva diferit cu siguranta. Sa castig Champions League cu Tottenham, in aceste conditii, in acest sezon, poate ca trebuie sa ma gandesc putin sa fac ceva diferit in viitor, cu siguranta. Pentru ca ar fi imposibil sa repet un asemenea miracol", a spus antrenorul argentinian in varsta de 47 de ani.



Solskjaer i-a dat planurile peste cap!

Presa engleza a scris inca de iarna trecuta de intelegerea dintre Pochettino si Manchester United. Acesta urma sa vina pe Old Trafford in vara, dupa numirea lui Solskjaer ca antrenor interimar. Norvegianul a avut parte de un debut de vis insa la United si a reusit s-o elimine pe PSG din Champions League. Sefii clubului au decis sa-i acorde astfel un contract permanent norvegianului inca din luna martie si sa renunte la ideea aducerii lui Pochettino. Argentinianul s-a mai aflat pe lista lui Real Madrid in trecut.

