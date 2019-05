"MULTUMESC FOTBALULUI!" Pochettino a izbucnit in lacrimi la finalul partidei! Momentul in care nu si-a mai putut stapani lacrimile

Tottenham este al 40-lea club din istorie care va juca finala de UEFA Champions League sau Cupa Campionilor Europeni.

La 47 de ani, Mauricio Pochettino traieste cel mai frumos moment al carierei de antrenor. Argentinianul a dus-o pe Tottenham Hotspur in finala UEFA Champions League dupa o dubla nebuna cu Ajax, terminata cu scorul de 3-3 la general! Golul calificarii a venit in al 5-lea minut de prelungiri pe Yohann Cruyff Arena.

Pochettino a izbucnit in lacrimi pe gazon dupa fluierul de final si apoi a sarbatorit cu fanii venit de la Londra. In interviul de dupa partida, Pochettino s-a emotionat din nou cand a vorbit despre sprijinul primit din partea familiei sale.

"Pentru mine acesti baieti sunt niste eroi. Echipa a fost incredibila, vreau sa le multumesc lor si suporterilor, vreau sa multumesc fotbalului pentru aceasta seara. E greu de descris în cuvinte ceea ce simtim noi acum. Este extraordinar! Vorbeam si înainte de meci si le spuneam ca atunci când muncesti si investesti suflet si pasiune, poti sa reusesti. Meciuri precum cel cu City si cel de azi sunt minunate. Pentru Ajax a fost de asemenea greu, dar e laudabil ce au facut. Sa joci în Champions League este extraordinar, iar eu sunt încântat ca traiesc asa ceva.



Lucas a fost un super erou. De la primul pâna la ultimul om din acest club, am trecut prin momente grele în ultimii ani, dar calificarea în finala e a tuturor. Dedic familiei mele aceasta calificare în finala, oamenilor care ne-au sustinut în momentele grele. E un cadou incredibil pentru ei. Acum trebuie sa fim pregatiti pentru meciul de duminica si apoi sa pregatim finala din Madrid" a spus Mauricio Pochettino dupa partida.

S-a enervat la conferinta

Antrenorul lui Tottenham a avut apoi la conferinta de presa un mic moment tensionat. Desi se anuntase ca vor mai avea loc 2 intrebari, Pochettino s-a ridicat de la masa si a spus doar "Ciao!" atunci cand a fost intrebat daca Harry Kane va fi disponibil pentru finala cu Liverpool de pe 1 iunie.

