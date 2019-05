"SA PLECE!" Fanii lui Arsenal vor ca Emery sa fie dat afara dupa ce Tottenham a ajuns in finala UEFA Champions League! Motivul e incredibil

O parte a suporterilor lui Arsenal sar la gatul lui Emery.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Arsenal poate ajunge astazi in finala Europa League, insa victoria marii rivale din semifinalele UEFA Champions League, Tottenham, a adus furia suporterilor "tunarilor". Mai in gluma, mai in serios, acestia au cerut ca Unai Emery sa fie dat afara, scrie The Sun.

Cei de la Arsenal sunt suparati ca eroul celor de la Tottenham, Lucas Moura, a fost vandut de Emery pe vremea in care acesta o antrena pe Paris Saint-Germain! Moura a reusit un hattrick care o duce pe Tottenham in finala de la Madrid de pe 1 iunie.

Astfel, pe retelele de socializare a ajuns sa fie folosit de fanii lui Arsenal hashtag-ul #EmeryOut. Fanii lui Arsenal au si alte motive sa fie suparati pe Emery - Arsenal are sanse minime de a prinde UEFA Champions League in sezonul viitor prin campionat, avand 3 puncte sub Tottenham si 8 goluri mai putin! Astfel, castigarea Europa League este singura varianta pentru Arsenal de a reveni in UCL.