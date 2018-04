City - Liverpool, marti, 21:45, ProTV | In cautarea MECIULUI PERFECT! Pep vrea sa repete minunea reusita de Barcelona cu PSG. Klopp: "Nu suntem calificati"

Manchester City - Liverpool, returul dublei manse din sferturile UEFA Champions League, se vede marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV



Pep Guardiola crede intr-o revenire a echipei sale marti seara! Antrenorul lui City vrea sa repete victoria cu Liverpool de anul trecut, cand l-a batut pe Klopp cu 5-0!

Daca nu va reusi acum, Guardiola e sigur ca va veni si vremea lui City in UEFA Champions League.

Antrenorul liderului din Premier League a vorbit intr-o conferinta de presa.

"Ce a reusit acest club in ultimii 10 ani este incredibil. S-au creat facilitati incredibile, s-au investit multi bani. Mai devreme sau mai tarziu se va intampla! City va castiga UEFA Champions League.

Trebuie sa facem un meci perfect marti seara. Trebuie sa ne cream sanse si sa fim cinici, sa profitam de orice mica sansa.

Va fi greu, dar avem 90 de minute la dispozitie si in fotbal se poate intampla orice", a spus Guardiola.

Klopp: "Nu suntem calificati"

De cealalta parte, Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a vorbit si el.

"Nu cred in favorite! Avem avantajul, atat! E mai bine decat ne-am asteptat, dar inca mai e mult de muncit", a spus antrenorul german, care a adus si el aminte de infrangerea cu 0-5.

"Anul trecut am pierdut cu 0-5 in fata lor. City are calitate si stim cu totii ca Pep este cel mai bun din lume", a adaugat el.

Klopp nu stie daca se va pute baza pe Joel Matip, Adam Lallana, Joe Gomez, Alberto Moreno, Emre Can si Andrew Robertson.

In schimb, Mohamed Salah s-a antrenat normal.

Manchester City - Liverpool este marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV!