"Putem castiga si Premier League, si Champions League!" Declaratia nebuna a lui Mo Salah inainte de duelul SOC cu PSG

Liverpool - PSG este derby-ul primei etape din UCL.

Mohamed Salah este sigur ca acesta poate fi un sezon urias pentru FC Liverpool.

"Desigur ca putem sa jucam din nou finala. Sunt sigur ca putem castiga turneul. Cred ca putem sa le castigam pe ambele: si Champions League, si Premier League. Nu vreau sa pun presiune, insa orice este posibil" spune increzator Salah intr-un interviu pentru France Football.

Salah a inscris 2 goluri in primele 5 etape ale sezonului de Premier League, toate fiind castigate de Liverpool. Salah nu a parut insa sa fie la acelasi nivel la care se afla in finalul sezonului trecut cand golurile sale au dus echipa in finala UEFA Champions League. Salah a vorbit si despre prietenia cu Roberto Firmino si Sadio Mane, cei 3 reusind nu mai putin de 91 de goluri in sezonul trecut in toate competitiile.

"Suntem prieteni, vorbim mult. De obicei stam impreuna in vestiar, imediat dupa partide. Exista o solidaritate intre noi, nu ne pasa care marcheaza mai mult sau care o face primul" spune Salah. Egipteanul il apreciaza enorm pe Jurgen Klopp: "Din prima zi in care am veni, el m-a tratat ca pe un prieten. Am vorbit si a existat o legatura foarte puternica inca din primul moment. Acest lucru se intampla in continuare" a mai spus Salah.

Liverpool vs PSG

Liverpool debuteaza in grupele UEFA Champions League cu un meci infernal, pe Anfield, impotriva lui Paris Saint-Germain. Roberto Firmino este incert pentru partida dupa ce a fost lovit la ochi la partida cu Tottenham: "Daca meciul avea loc astazi, nu juca. Vom vedea maine daca poate intra" a spus astazi Jurgen Klopp. Acesta o vede favorita pe PSG in partida de maine seara.

"PSG este una dintre favoritele competitiei. Cum am putea fi noi favoriti maine seara? Toata lumea stie calitatea Parisului - este o echipa construita pentru a castiga Champions League. Jucatorii pe care ii au, managerul pe care il au, au fost adusi pentru a dus echipa cat mai departe. Jucam pe Anfield si acest lucru poate fi un avantaj, speram noi. Dar avem nevoie de tot ajutorul posibil" a mai spus Klopp.