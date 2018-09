Momentul incredibil pe care niciun fan al lui Liverpool nu l-a inteles! Cum a putut reactiona Salah la golul victoriei cu PSG, marcat de Firmino: VIDEO

Liverpool a batut-o cu 3-2 pe PSG pe Anfield, cu un gol marcat de Bobby Firmino in prelungirile partidei.

Liverpool are un inceput fabulos de sezon! Echipa lui Jurgen Klopp, care a bifat 5 victorii din 5 posibile in Premier League, a invins-o si pe PSG in primul meci al grupelor UEFA Champions League. Englezii s-au impus cu 3-2, cu golurile marcate de Sturridge, Milner si Firmino. Pentru PSG au punctat Meunier si Mbappe.

Mohamed Salah, vedeta lui Liverpool, a jucat 85 de minute, dupa un meci in care nu a reusit sa isi treaca numele pe tabela de marcaj. El a fost inlocuit de Klopp cu Xherdan Shaqiri.

In minutul 90+2, Liverpool a dat golul victoriei prin brazilianul Firmino, iar camerele de luat vederi au inregistrat un moment bizar, care s-a viralizat imediat pe retelele de socializare.

La golul marcat de Firmino, la care stadionul a explodat, egipteanul Salah a avut o reactie bizara, lovind cu o sticla de apa in scaunul din fata sa.

