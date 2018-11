La un pas de tragedie la AEK - Ajax in UEFA Champions League! Un cocktail Molotov a explodat pe stadion

Ajax s-a calificat in faza urmatoare a Champions League dupa meciul cu AEK

Fanii lui Ajax care au facut deplasarea cu echipa in Grecia pentru partida cu AEK, au trecut prin momente de groaza in timpul meciului.

O bomba de petrol a explodat in stadion. In plus, fanii lui Ajax au fost implicati in altercatii sangeroase cu suporterii lui AEK si cu politia.

Fanii lui AEK au aruncat sticle si o multime de alte obiecte catre suporterii lui Ajax.

Nu s-au facut arestari in urma acestor incidente sangeroase. Organiaztorii au reusit sa opreasca incidentele inainte de inceperea partidei astfel ca meciul s-a desfasurat in conditii optime, dar au mai fost torte care au explodat la inceputul reprizei secunde.

De Ligt a fost cel care s-a dus la suporterii lui Ajax pentru a incerca sa linisteasca spiritele.