L-au taxat imediat pe Cristi Chivu: „Îl rog să îmi explice” + „Nu aș face asta niciodată”

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.
După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.
Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.
Cristi Chivu, criticat de Julio Cesar și Luca Toni: „Îl rog să îmi explice”
La finalul meciului, anumite decizii luate de antrenorul român au fost comentate de foști mari jucători din fotbalul italian.
Julio Cesar și Luca Toni s-au pus de acord cu faptul că cele două schimbări efectuate de Chivu în minutul 65, când i-a introdus pe Sucic și Thuram, scoțându-i astfel pe Bonny și Zielinski, a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut tehnicianul.
Fostul portar al lui Inter nu a înțeles motivul pentru care Cristi Chivu a decis să înlocuiască doi jucători care evoluaseră bine până în acel minut.
„Nu înțeleg. Îl rog pe Chivu să îmi explice de ce i-a scos pe Bonny și pe Zielinski, care erau cei mai buni de pe teren. Nu mi-au plăcut deloc cei care au intrat în locul lor”, a spus Julio Cesar la DAZN.
Luca Toni a avut aceeași nelămurire, dar fostul atacant a punctat și faptul că i-a plăcut jocul prestat de Inter, chiar dacă „nerazzurrii” nu s-au impus.
„Eu, când cineva e în formă maximă, nu l-aș scot niciodată. Bonny și Zielinski mergeau ceas. Dar repet, pentru mine Inter a jucat un meci excelent, ne uităm la detalii mici. Lucrurile merg chiar prost pentru Inter în ultimul timp”, a spus Luca Toni.
În urma acestei înfrângeri, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii din Champions League și are 12 puncte din cinic meciuri jucate.