L-au taxat imediat pe Cristi Chivu: „Îl rog să îmi explice” + „Nu aș face asta niciodată”

Alexandru Hațieganu
Interul lui Cristi Chivu a pierdut primul meci din Champions League în acest sezon.

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

Cristi Chivu, criticat de Julio Cesar și Luca Toni: „Îl rog să îmi explice”

La finalul meciului, anumite decizii luate de antrenorul român au fost comentate de foști mari jucători din fotbalul italian.

Julio Cesar și Luca Toni s-au pus de acord cu faptul că cele două schimbări efectuate de Chivu în minutul 65, când i-a introdus pe Sucic și Thuram, scoțându-i astfel pe Bonny și Zielinski, a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut tehnicianul.

Fostul portar al lui Inter nu a înțeles motivul pentru care Cristi Chivu a decis să înlocuiască doi jucători care evoluaseră bine până în acel minut.

„Nu înțeleg. Îl rog pe Chivu să îmi explice de ce i-a scos pe Bonny și pe Zielinski, care erau cei mai buni de pe teren. Nu mi-au plăcut deloc cei care au intrat în locul lor”, a spus Julio Cesar la DAZN.

Luca Toni a avut aceeași nelămurire, dar fostul atacant a punctat și faptul că i-a plăcut jocul prestat de Inter, chiar dacă „nerazzurrii” nu s-au impus.

„Eu, când cineva e în formă maximă, nu l-aș scot niciodată. Bonny și Zielinski mergeau ceas. Dar repet, pentru mine Inter a jucat un meci excelent, ne uităm la detalii mici. Lucrurile merg chiar prost pentru Inter în ultimul timp”, a spus Luca Toni.

În urma acestei înfrângeri, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii din Champions League și are 12 puncte din cinic meciuri jucate.

