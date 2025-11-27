L-au taxat imediat pe Cristi Chivu: „Îl rog să îmi explice” + „Nu aș face asta niciodată”

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

Cristi Chivu, criticat de Julio Cesar și Luca Toni: „Îl rog să îmi explice”

La finalul meciului, anumite decizii luate de antrenorul român au fost comentate de foști mari jucători din fotbalul italian.

