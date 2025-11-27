”Nerazzurrii” au avut ghinion la Madrid, având în vedere că meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, iar Atletico a dat lovitura în prelungirile partidei. După reușitele lui Julian Alvarez (minutul 9) și Piotr Zielinski (minutul 54), Jose Maria Jimenez a dat lovitura și a adus punctele pentru echipa lui Diego Simeone.



Chiar înainte de meciul de la Madrid, Giuseppe Marotta, directorul lui Inter Milano, a fost întrebat despre declarația dată de Diego Simeone, cum că ar antrena echipa de pe ”Meazza”, și a profitat de această ocazie pentru a-și arăta din nou susținerea față de Cristi Chivu.



Inter i-a decis soarta lui Chivu: ”Va sta pe banca echipei noastre mulți ani”



”Beppe” este convins că românul va rămâne ”mulți ani” pe banca echipei la care a scris istorie ca jucător și alături de care a câștigat Champions League în 2010.



„Cum văd autopropunerea lui Simeone în viitor la Inter? Ca pe o admiraţie a unui club pe care îl cunoaşte bine şi care este una dintre cele mai bune din Europa. Noi avem un antrenor tânăr precum Cristi Chivu şi se potriveşte profilului pe care îl dorim.



Suntem foarte mulţumiţi de el şi sunt convins că poate sta pe banca echipei noastre pentru mulţi ani. Este o oportunitate pentru a avea şi un nou stadion, care să bifeze standardele moderne.



Aveam nevoie de o nouă arenă, va fi un drum lung, dar nu vom uita niciodată San Siro, care are propriul şarm şi propria istorie”, a spus Marotta, potrivit Tuttosport.



Susținerea din partea conducerii vine într-un moment potrivit pentru Chivu, având în vedere că, recent, Inter a pierdut și derby-ul din Serie A cu AC Milan, scor 0-1. În jurul taberei Interului pare să se fi adunat multă frustrare, având în vedere că echipa a pierdut toate meciurile importante din campionat, cu Juventus (4-3) și Napoli (3-1).



În următoarea etapă din Serie A, Inter se va deplasa pe terenul nou-promvatei Pisa, la care evoluează un alt român, Marius Marin.

Cristi Chivu, „pachet de nervi”: „Am fumat trei țigări una după alta”



La flash-interiurile de după meci, Cristi Chivu nu s-a mai ascuns și a vorbit sincer despre starea în care l-a adus finalul de coșmar.



„Am fumat trei țigări una după alta. Am vorbit cu băieții și le-am spus ce aveam de spus. Nu am meritat să pierdem, dar asta e fotbalul.

﻿Trebuie să ne ridicăm, să facem tot ce ține de noi ca să ieșim din asta. Sunt momente din astea; mai devreme sau mai târziu roata se întoarce, și în fotbal, și în viață”, a spus Cristi Chivu.

