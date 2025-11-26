Pentru Inter, este al doilea eșec consecutiv, după derby-ul pierdut cu AC Milan. Golurile lui Julian Alvarez (9) și Jose Maria Gimenez (90+3) au decis soarta partidei, în timp ce Piotr Zielinski a punctat pentru Inter (54).



Cristi Chivu, „pachet de nervi”: „Am fumat trei țigări una după alta”



La flash-interiurile de după meci, Cristi Chivu nu s-a mai ascuns și a vorbit sincer despre starea în care l-a adus finalul de coșmar.



„Am fumat trei țigări una după alta. Am vorbit cu băieții și le-am spus ce aveam de spus. Nu am meritat să pierdem, dar asta e fotbalul. Trebuie să ne ridicăm, să facem tot ce ține de noi ca să ieșim din asta. Sunt momente din astea; mai devreme sau mai târziu roata se întoarce, și în fotbal, și în viață.



În ultimele 10 minute trebuia să gestionăm mai bine contraatacurile, ultima pasă. Apoi, în ultimul minut… bravo lor, mai puțin bravo nouă. I-am avut pe toți oamenii noștri de careu la fazele fixe; nu trebuia să dăm cornerul ăla, noi aveam mingea. Schimbările? Zielinski avea o problemă la coapsă. Bonny? Aveam nevoie de picioare proaspete.



Au intrat prost schimbările? Ne așteptam la reacția celor de la Atletico, am încercat să blocăm valul. Veneam după derby, bateriile erau cam pe roșu. Evident, băieții proaspăt intrați puteau să dea puțin mai mult, trebuiau să aducă exact energia aia care începea să ne părăsească. Voi analiza totul și vom învăța din greșeli. Totuși, nu le pot reproșa nimic băieților”, a spus Cristi Chivu după meci.

Cum arată clasamentul după etapa a 5-a din Liga Campionilor

Arsenal a rămas singura echipă din Liga Campionilor cu punctaj maxim, la finalul etapei a 5-a din grupa unică a celei mai puternice competiții intercluburi din lume.

„Tunarii” au trecut de Bayern Munchen, miercuri seară, scor 3-1 pe Emirates, în cel mai puternic duel al etapei. Elevii lui Miguel Arteta au ajuns astfel la 15 puncte din 15 posibile.

Patru echipe completează ierarhia în spatele lui Arsenal cu 12 puncte, fiind despărțite de golaveraj. Este vorba despre PSG (+11), Bayern Munchen (+9, 19-8), Inter (+9, 12-3) și Real Madrid (+7).

Locurile 6 - 8 sunt ocupate cu 10 puncte de Dortmund (+6, 17-11), Chelsea (+6, 12-6) și Sporting Lisabona (+6, 11-5). După punctaj și golaveraj departajarea se face în funcție de numărul de goluri marcate.

Tot 10 puncte au adunat și Manchester City (locul 9, +5) și Atalanta (locul 10, +1).

Ajax Amsterdam rămâne singura echipă fără niciun punct, în timp ce Kairat Almaty (-10) și Villarreal (-8) au doar un punct adjudecat.

