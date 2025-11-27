”Nerazzurrii” au avut ghinion la Madrid, având în vedere că meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, iar Atletico a dat lovitura în prelungirile partidei. După reușitele lui Julian Alvarez (minutul 9) și Piotr Zielinski (minutul 54), Jose Maria Jimenez a dat lovitura și a adus punctele pentru echipa lui Diego Simeone.



După meci, antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) a fost analizat în detaliu de presa italiană, care s-a pus de acord în legătură cu detaliile din jocul lui Inter. Ziariștii din ”Cizmă” au remarcat lipsa de siguranță la fazele fixe, dar și ”experimentul” eșuat al lui Carlo Augusto pe partea dreaptă.

Italienii s-au pus de acord în privința lui Cristi Chivu: ”E o problemă”



Cu toate acestea, jurnaliștii italieni consideră că Inter ar fi meritat măcar o remiză după duelul cu Atletico. Chivu s-a arătat supărat după meci, dar drumul său ca antrenor pe ”Meazza” va continua pentru ”mulți ani”, așa cum a spus președintele Giuseppe Marotta.



”O să fie blamat pentru Carlo Augusto în dreapta, lipsa de concentrare de după 1-1 și o mie de alte lucruri. Dar adevărul este că Inter merita măcar o remiză, e o chestiune de detalii”, au notat cei de la Eurosport, după ce i-au dat nota 6 antrenorului român.



”Inter a jucat de la egal la egal cu Atletico Madrid și a pus serios la încercare apărarea lui Cholo Simeone. Apărarea zonală la loviturile fixe devine o problemă”, a scris Calciomercato despre Chivu, care a primit nota 6.



”Echipa joacă și domină perioade lungi de timp, dar în cele din urmă cade din nou. Apărarea zonală la faze fixe nu pare un punct sigur, iar experimentul lui Carlo Augusto pe partea dreaptă continuă să fie neconvingător”, a fost remarca făcută de FcInter1908.it, care l-a notat cu 5,5.



Eșecul de la Madrid vine după ce Inter a pierdut ”Derby della Madonnina” cu AC Milan, scor 0-1, și a ajuns pe locul patru în Serie A. Evident, frustrarea planează în jurul taberei ”nerazzurrilor”, în contextul în care Inter nu a câștigat niciun derby în Serie A, pierzând și cu Juventus (4-3), dar și cu Napoli (3-1).



În următoarea etapă din Serie A, Inter se va deplasa pe terenul nou-promvatei Pisa, la care evoluează un alt român, Marius Marin.

