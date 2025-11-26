Inter Milano a pierdut dramatic în prelungiri pe terenul lui Atletico Madrid, scor 1-2. Este a doua înfrângere consecutivă în doar patru zile pentru nerazzurri, iar presa italiană anunță că viitorul antrenorului român este serios pus în discuție.



Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico



Potrivit Amazon Prime Video, în momentele de după meci, președintele Beppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio au coborât direct în vestiar, unde au avut o discuție tensionată cu Cristi Chivu.



„În acest moment, Marotta și Ausilio sunt în vestiar cu Chivu pentru a discuta situația după a doua înfrângere consecutivă în patru zile. Inter a fost atroce lovită de Atletico în prelungiri. De aceea, Chivu nu a apărut încă la interviuri”, informează sursa citată.

