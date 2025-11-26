NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Cristi Chivu trece prin clipe extrem de tensionate la Inter.

cristi chivu Inter Milano Atletico Madrid Liga Campionilor
Inter Milano a pierdut dramatic în prelungiri pe terenul lui Atletico Madrid, scor 1-2. Este a doua înfrângere consecutivă în doar patru zile pentru nerazzurri, iar presa italiană anunță că viitorul antrenorului român este serios pus în discuție.

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Potrivit Amazon Prime Video, în momentele de după meci, președintele Beppe Marotta și directorul sportiv Piero Ausilio au coborât direct în vestiar, unde au avut o discuție tensionată cu Cristi Chivu.

„În acest moment, Marotta și Ausilio sunt în vestiar cu Chivu pentru a discuta situația după a doua înfrângere consecutivă în patru zile. Inter a fost atroce lovită de Atletico în prelungiri. De aceea, Chivu nu a apărut încă la interviuri”, informează sursa citată.

Aceeași informație a fost transmisă și de Sponda Nerazzurra, care a întărit ideea că ședința din vestiar a avut loc imediat după fluierul final, semn că nervozitatea în tabăra interistă este la cote maxime.

Chivu a pierdut derby-ul cu AC Milan, iar acum un nou eșec, 1-2 cu Atletico, complică situația din Champions League. Nerazzurrii au căzut pe locul 4 în grupă, suferind primul insucces european al sezonului.

Dennis Man l-a pus pe Van Dijk într-o situație jenantă! Record rușinos pentru căpitanul lui Liverpool
Virgil Van Dijk a dat de pământ cu Dennis Man și arbitrul a fluierat. Reacția olandezului, nemaivăzută
Statistică greu de crezut pentru Pafos în Champions League! Starul ciprioților a atins o bornă incredibilă
Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”
Cum arată clasamentul după etapa a 5-a din Liga Campionilor
Cristi Chivu, avertizat de italieni după eșecul cu Atletico! Nota primită și mesajul pentru antrenorul român: ”Aplauzele nu sunt suficiente!”
Simeone i-a stins lumina lui Cristi Chivu! Atletico Madrid - Inter 2-1, cu gol marcat la ultima fază
Ploaie de goluri în Champions League! Scor fluviu în Olympiakos – Real Madrid. Rezultatele serii
Sârbii, uimiți de transferul de 15.000.000 euro de la FCSB

Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”

Drăgușin devine o problemă pentru Tottenham: „Vești proaste!“

FCSB a plecat la Belgrad fără șase jucători

Arsenal a pregătit oferta: 80.000.000€ pentru un jucător de la Real Madrid!

Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german



Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”
Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield
Cristi Chivu, avertizat de italieni după eșecul cu Atletico! Nota primită și mesajul pentru antrenorul român: ”Aplauzele nu sunt suficiente!”
Dennis Man l-a pus pe Van Dijk într-o situație jenantă! Record rușinos pentru căpitanul lui Liverpool
Cum arată clasamentul după etapa a 5-a din Liga Campionilor
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
