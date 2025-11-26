Arbitrajul românesc bifează încă un moment de referinţă pe scena fotbalului european. UEFA a anunţat oficial delegările pentru prima manşă a finalei UEFA Women’s Nations League, Germania – Spania. Partida programată vineri, de la 21:30, pe Fritz-Walter-Stadion din Kaiserslautern, o va avea la centru pe Iuliana Demetrescu.

Demetrescu va fi ajutată la cele două linii de arbitrele-asistente Mihaela Ţepuşă şi Roxana Ivanov, cel de-al patrulea oficial fiind croata Ivana Martincic.

De asemenea, camera VAR va fi tot în responsabilitatea României, echipa de aici fiind formată din Cătălin Popa (VAR) şi Ovidiu Haţegan (AVAR).

Returul finalei va avea loc marţi, 2 decembrie, la Madrid, informează news.ro.

