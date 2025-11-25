Mircea Lucescu (80 de ani), un antrenor imens, cu niște rezultate istorice, a suferit, din păcate, de o „boală cronică“, de-a lungul carierei sale stelare: criticile interminabile și – de multe ori! – nejustificate la adresa arbitrajului!

Nici la revenirea pe banca României, pe final de carieră, „Il Luce“ nu s-a „vindecat“. Dovadă și faptul că, în continuare, „vede“ numai probleme de arbitraj, mai ales după meciurile în care rezultatele sunt proaste. Cum s-a întâmplat și în Bosnia – România (3-1), la Zenica, pe 15 noiembrie, meci care a pus capăt speranțelor noastre de a obține calificarea la Mondiale din grupa H a preliminariilor.

Lucescu a urlat, UEFA l-a delegat la meci de Champions League

După înfrângerea de acum zece zile, Lucescu a pus tunurile pe Michael Oliver, centralului căruia i-a reproșat iertarea unui bosniac de eliminare în repriza secundă și apoi trimiterea lui Drăguș la vestiar pentru un fault brutal. Ulterior însă, selecționerul României a șocat și a „reușit“ să-l critice și pe Drăguș deși, într-o primă fază, spusese că acesta nu trebuia să fie eliminat!

Faptul că tirada lui Lucescu, la adresa lui Michael Oliver, a fost nejustificat reiese acum de decizia UEFA. Pentru că forul european l-a delegat pe centralul englez de 40 de ani la un meci important de Champions League.

Concret, mâine seara (ora 22:00), Oliver va arbitra Real Madrid – Olympiakos, ajutat de conaționalii săi, Stuart Burt și James Mainwaring. Al patrulea oficial va fi, de asemenea, din Anglia: Andrew Madley. În camera VAR se va afla scoțianul Andrew Dallas, potrivit anuțului UEFA.

