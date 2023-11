Moment istoric pentru San Marino! Ce a reușit cea mai slabă națională din lume în preliminariile EURO 2024

Cea mai slabă națională din lume la ora actuală, conform clasamentului FIFA, a pierdut și penultimul meci din preliminariile EURO 2024, însă San Marino a reușit să marcheze în deplasare din Kazahstan.

În partida disputată la Astana, Kazahstan s-a impus cu 3-1. Chesnokov a reușit o dublă pentru gazde, în minutele 19 și 51, iar fundașul Simone Franciosi a redus din handicap pentru San Marino în minutul 60, după o fază fixă. Scorul final a fost stabilit de Aymbetov, în minutul 90+1, din penalty.

San Marino, stat cu o populație de aproximativ 34.000 de oameni, a ajuns astfel la două meciuri consecutive cu gol marcat. Naționala condusă de Fabrizio Costantini reușise aceași performanță și în precedent joc din preliminarii, 1-2 cu Danemarca, în octombrie.

Potrivit Opta, este pentru prima dată din 2005 încoace când San Marino marchează în două meciuri internaționale consecutive.

San Marino have scored their second goal across the Euro 2024 qualifiers.

This goal came versus Kazakhstan to follow a strike in their last qualifier vs Denmark. They have scored in back-to-back competitive games for the first time since June 2005. pic.twitter.com/JlfsO8Puo9