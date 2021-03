Jurgen Klopp e pregatit de revansa cu Real Madrid! "Nu sunt Ronaldo si Bale, dar au alti jucatori de clasa"

Real Madrid si Liverpool se vor intalni in sferturile Champions League din acest sezon.

Sortii i-au adus din nou fata in fata pe Real Madrid si Liverpool, la aproape 3 ani de la finala Champions League de la Kiev, castigata de echipa pregatita de Zidane, cu 3-1. Antrenorul englezilor, Jurgen Klopp, a vorbit despre viitoarea dubla mansa, pentru site-ul oficial al echipei. Neamtul se declara nerabdator in vederea partidelor si spune ca madrilenii sunt in continuare o super echipa, in ciuda faptului ca nu ii mai au pe Cristiano Ronaldo si Gareth Bale.

"E incitant. E clar ca este o tragere dificila, dar sunt impacat cu asta, fiindca daca te uiti la celalalte echipe, iti spui, 'Doamne', pentru ca toate sunt puternice si au calitate, asta e clar. De abia astept meciurile. Au trecut peste doi ani de la finala, cand a fost o seara grea pentru noi, dar avem sansa sa jucam din nou cu ei si asta e super. Dar da, e mereu dificil. Cred ca e prima data cand ii infrunt si nu-i au pe Cristiano Ronaldo si Gareth Bale, dar, evident, Ramos este acolo, Varane, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, toti jucatori de mare valoare", a spus Jurgen Klopp pentru site-ul oficial al echipei.

Prima partida dintre cele doua foste castigatoare de Champions League se va juca pe 6 sau 7 aprilie, urmand ca returul sa fie disputat o saptamana mai tarziu. Palmaresul lui Klopp in 7 partide contra lui Real Madrid, atat de pe vremea cand o pregatea pe Dortmund, cat si la Liverpool, este de 3 victorii, un egal si 3 infrangeri.