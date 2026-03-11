VIDEO Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere”

Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere” Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liverpool a ajuns într-o situație delicată. 

TAGS:
galatasaray - liverpoolLiverpoolJamie Carragher
Din articol

Echipa pregătită de Arne Slot a pierdut pe terenul lui Galatasaray, scor 1-0, în prima manșă din optimile UEFA Champions League. Chiar dacă Liverpool pornește favorită înainte de returul de pe Anfield, programat peste o săptămână, jocul îl îngrijorează pe Jamie Carragher.

Fostul mare fundaș al lui Liverpool, în prezent analist TV, a tras concluzii dure după jocul lipsit de idei al fostei sale echipe de la Istanbul. Chiar dacă este, în continuare, încrezător că echipa pregătită de Arne Slot se va califica, Jamie nu trage mari speranțe într-o eventuală dublă cu PSG în runda următoare a competiției.

Jamie Carragher, discurs dur după ce Liverpool a pierdut cu Galatasaray

Nici în Premier League situația nu este roz pentru Liverpool. A pierdut recent pe terenul ultimei clasate Wolves, scor 2-1, și a coborât pe locul șase, cu 48 de puncte, la trei distanță de locurile care asigură prezența în UEFA Champions League în sezonul următor.

„A fost un meci rău pentru Liverpool, un rezultat rău, foarte slabi în a doua repriză. Încă mai cred că Liverpool se va califica, dar e îngrijorător pentru antrenor și pentru echipa. Echipa este foarte departe de ceea ce trebuia să vedem în acest sezon.

Echipa trebuie să recupereze dezavantajul pe care-l are cu Galatasaray, ceea ce cred că va face, dar nu am nicio speranță pentru Liverpool dacă va fi PSG în următoarea rundă, așa cum cred că va fi, deci pentru mine e un motiv de îngrijorare.

Nu e doar o înfrângere, cred că prestațiile lui Liverpool din acest sezon sunt un mare motiv de îngrijorare pentru manager”, a spus Carragher, la CBS Sports Golazo.

Liverpool este departe de așteptările pe care le-a conturat în debutul acestui sezon. După ce a câștigat titlul în primul sezon cu Arne Slot pe bancă, șefii clubului au făcut investiții majore în transferuri, de aproape 500 de milioane de euro pentru fotbaliști precum Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Hugo Ekitike sau Alexander Isak.

O eventuală ratare a calificării în sezonul următor de Champions League ar reprezenta un adevărat dezastru pentru Liverpool, în contextul investițiilor făcute în vara anului trecut. S-a mai întâmplat și în sezonul 2023-2024, cu Jurgen Klopp pe bancă.

Liverpool primește vizita lui Radu Drăgușin, LIVE pe VOYO

În următoarea etapă din Premier League, Liverpool va întâlni pe teren propriu o echipă aflată într-o situație disperată. Tottenham este pe locul 16 în campionat, cu înfrângeri pe linie și la un singur punct distanță de zona retrogradabilă.

Meciul dintre cele două echipe este programat duminică, de la ora 18:30 și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
ARTICOLE PE SUBIECT
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
El este ”nașul” lui Liverpool! A marcat din nou decisiv împotriva ”cormoranilor”, acum pentru victoria lui Galatasaray
El este ”nașul” lui Liverpool! A marcat din nou decisiv împotriva ”cormoranilor”, acum pentru victoria lui Galatasaray
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!
Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”



Recomandarile redactiei
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“
Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“
Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
Alte subiecte de interes
Lovitură pentru Liverpool! Alisson Becker s-a accidentat în meciul cu Galatasaray
Lovitură pentru Liverpool! Alisson Becker s-a accidentat în meciul cu Galatasaray
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Harry Kane, distrus de un fost internațional englez după prima repriză din Serbia - Anglia
Harry Kane, distrus de un fost internațional englez după prima repriză din Serbia - Anglia
Apel de retragere!? Casemiro, la un pas de despărțirea de Manchester United
Apel de retragere!? Casemiro, la un pas de despărțirea de Manchester United
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!