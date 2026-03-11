Echipa pregătită de Arne Slot a pierdut pe terenul lui Galatasaray, scor 1-0, în prima manșă din optimile UEFA Champions League. Chiar dacă Liverpool pornește favorită înainte de returul de pe Anfield, programat peste o săptămână, jocul îl îngrijorează pe Jamie Carragher.

Fostul mare fundaș al lui Liverpool, în prezent analist TV, a tras concluzii dure după jocul lipsit de idei al fostei sale echipe de la Istanbul. Chiar dacă este, în continuare, încrezător că echipa pregătită de Arne Slot se va califica, Jamie nu trage mari speranțe într-o eventuală dublă cu PSG în runda următoare a competiției.

Jamie Carragher, discurs dur după ce Liverpool a pierdut cu Galatasaray

Nici în Premier League situația nu este roz pentru Liverpool. A pierdut recent pe terenul ultimei clasate Wolves, scor 2-1, și a coborât pe locul șase, cu 48 de puncte, la trei distanță de locurile care asigură prezența în UEFA Champions League în sezonul următor.

„A fost un meci rău pentru Liverpool, un rezultat rău, foarte slabi în a doua repriză. Încă mai cred că Liverpool se va califica, dar e îngrijorător pentru antrenor și pentru echipa. Echipa este foarte departe de ceea ce trebuia să vedem în acest sezon.

Echipa trebuie să recupereze dezavantajul pe care-l are cu Galatasaray, ceea ce cred că va face, dar nu am nicio speranță pentru Liverpool dacă va fi PSG în următoarea rundă, așa cum cred că va fi, deci pentru mine e un motiv de îngrijorare.

Nu e doar o înfrângere, cred că prestațiile lui Liverpool din acest sezon sunt un mare motiv de îngrijorare pentru manager”, a spus Carragher, la CBS Sports Golazo.