VIDEO El este ”nașul” lui Liverpool! A marcat din nou decisiv împotriva ”cormoranilor”, acum pentru victoria lui Galatasaray

El este ”nașul” lui Liverpool! A marcat din nou decisiv împotriva ”cormoranilor”, acum pentru victoria lui Galatasaray Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mario Lemina se simte bine în meciurile cu Liverpool.

TAGS:
Mario LeminaGalatasarayLiverpoolGabonChampions League
Din articol

Galatasaray a învins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0, marţi seara, la Istanbul, într-un meci din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de gabonezul Mario Lemina (7).

Mario Lemina are amintiri minunate din partidele cu Liverpool

Mijlocașul defensiv de 32 de ani, fost la Olympique Marseille, Juventus Torino, Southampton, Fulham, Nice sau Wolverhampton, a fost chiar dorit de Liverpool în urmă cu aproximativ un deceniu, când câștig de cauză au avut însă cei de la Juventus.

Ajuns ulterior la Fulham, Lemina a înscris primul său gol pentru echipa londoneză tot într-un 1-0 cu Liverpool, chiar pe Anfield, în 2021.

Iar la debutul pe Molineux pentru Wolverhampton Wanderers, a contribuit din plin la un istoric 3-0 pentru Wolves în fața aceleiași Liverpool.

Galatasaray - Liverpool 1-0, cu două goluri anulate și o ratare uluitoare

''Cormoranii'' au marcat un gol prin Ibrahima Konate (73), dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video pentru henţ.

Şi Galatasaray a avut un gol anulat pentru ofsaid (53), marcat de Victor Osimhen.

Cea mai mare ocazie a englezilor a fost ratată de francezul Hugo Ekitike (66), singur cu portarul Ugurcan Cakir.

Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon şi în faza principală a competiţiei, iar Galatasaray s-a impus şi atunci cu 1-0, tot la Istanbul.

Manşa secundă va avea loc miercurea viitoare, pe Anfield.

În sferturi, câştigătoarea o va înfrunta pe Paris Saint-Germain sau pe Chelsea.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere”
Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere”
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!
Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”



Recomandarile redactiei
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere”
Jamie Carragher a spus lucrurilor pe nume, după ce Liverpool a pierdut din nou: ”Nu e doar o înfrângere”
Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“
Misterul prăbușirii lui Coman în Qatar, deslușit în sfârșit: „N-are nicio șansă în fața lui!“
Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor
Alte subiecte de interes
Lasati suporterii pe stadioane! :) Anfield, teren STRAIN pentru Liverpool de sase meciuri! Inca o infrangere pentru Klopp
Lasati suporterii pe stadioane! :) Anfield, teren STRAIN pentru Liverpool de sase meciuri! Inca o infrangere pentru Klopp
Un jucator din Premier League a luat cea mai mare amenda rutiera din istoria Angliei si a ramas fara permis pentru un an
Un jucator din Premier League a luat cea mai mare amenda rutiera din istoria Angliei si a ramas fara permis pentru un an
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!