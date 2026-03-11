Galatasaray a învins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0, marţi seara, la Istanbul, într-un meci din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Mario Lemina are amintiri minunate din partidele cu Liverpool

Mijlocașul defensiv de 32 de ani, fost la Olympique Marseille, Juventus Torino, Southampton, Fulham, Nice sau Wolverhampton, a fost chiar dorit de Liverpool în urmă cu aproximativ un deceniu, când câștig de cauză au avut însă cei de la Juventus.

Ajuns ulterior la Fulham, Lemina a înscris primul său gol pentru echipa londoneză tot într-un 1-0 cu Liverpool, chiar pe Anfield, în 2021.

Iar la debutul pe Molineux pentru Wolverhampton Wanderers, a contribuit din plin la un istoric 3-0 pentru Wolves în fața aceleiași Liverpool.

Galatasaray - Liverpool 1-0, cu două goluri anulate și o ratare uluitoare

''Cormoranii'' au marcat un gol prin Ibrahima Konate (73), dar reuşita a fost anulată de arbitrajul video pentru henţ.

Şi Galatasaray a avut un gol anulat pentru ofsaid (53), marcat de Victor Osimhen.

Cea mai mare ocazie a englezilor a fost ratată de francezul Hugo Ekitike (66), singur cu portarul Ugurcan Cakir.

Cele două echipe s-au întâlnit în acest sezon şi în faza principală a competiţiei, iar Galatasaray s-a impus şi atunci cu 1-0, tot la Istanbul.

Manşa secundă va avea loc miercurea viitoare, pe Anfield.

În sferturi, câştigătoarea o va înfrunta pe Paris Saint-Germain sau pe Chelsea.