Condusă la Istanbul încă din prima repriză, după un gol din penalty marcat de Victor Osimhen, Liverpool a primit o lovitură de proporții în partea secundă. Portarul Alisson Becker s-a accidentat, după o intervenție salvatoare.



După ce a avut nevoie de îngrijiri din partea staff-ului medical, portarul brazilian nu a putut continua partida, astfel că Arne Slot a fost forțat să-l arunce în joc pe Giorgi Mamardashvili, portarul pe care Liverpool l-a trnasferat de la Valencia.



Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea portarului sud-american, având în vedere că a părăsit terenul pe propriile picioare.

