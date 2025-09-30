Condusă la Istanbul încă din prima repriză, după un gol din penalty marcat de Victor Osimhen, Liverpool a primit o lovitură de proporții în partea secundă. Portarul Alisson Becker s-a accidentat, după o intervenție salvatoare.
După ce a avut nevoie de îngrijiri din partea staff-ului medical, portarul brazilian nu a putut continua partida, astfel că Arne Slot a fost forțat să-l arunce în joc pe Giorgi Mamardashvili, portarul pe care Liverpool l-a trnasferat de la Valencia.
Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea portarului sud-american, având în vedere că a părăsit terenul pe propriile picioare.
- Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardacki, Jakobs - Lemina, Torreira, Gundogan - Akgun, Osimhen, Yilmaz
- Rezerve: Ayhan, Baltaci, Demir, Elmali, Sara, Guvenc, Icardi, Kutlu, Kutucu, Sallai, Sane, Unyay
- Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Jones - Wirtz, Ekitike, Gakpo
- Rezerve: Bradley, Endo, Gomez, Isak, Mac Allister, Mamardashvili, Ngumoha, Robertson, Salah, Woodman
Transferat în urmă cu șapte ani de Liverpool de la AS Roma pentru 72,5 milioane de euro, Alisson a fost titular incontestabil în poarta echipei de pe Anfield în ultimii șapte ani, timp în care a câștigat un trofeu Champions League și două titluri în Premier League.