Lovitură pentru Liverpool! Alisson Becker s-a accidentat &icirc;n meciul cu Galatasaray Liga Campionilor
Meciul dintre Galatasaray și Liverpool poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Condusă la Istanbul încă din prima repriză, după un gol din penalty marcat de Victor Osimhen, Liverpool a primit o lovitură de proporții în partea secundă. Portarul Alisson Becker s-a accidentat, după o intervenție salvatoare.

După ce a avut nevoie de îngrijiri din partea staff-ului medical, portarul brazilian nu a putut continua partida, astfel că Arne Slot a fost forțat să-l arunce în joc pe Giorgi Mamardashvili, portarul pe care Liverpool l-a trnasferat de la Valencia.

Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea portarului sud-american, având în vedere că a părăsit terenul pe propriile picioare.

  • Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardacki, Jakobs - Lemina, Torreira, Gundogan - Akgun, Osimhen, Yilmaz
  • Rezerve: Ayhan, Baltaci, Demir, Elmali, Sara, Guvenc, Icardi, Kutlu, Kutucu, Sallai, Sane, Unyay
  • Liverpool: Alisson - Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch, Jones - Wirtz, Ekitike, Gakpo
  • Rezerve: Bradley, Endo, Gomez, Isak, Mac Allister, Mamardashvili, Ngumoha, Robertson, Salah, Woodman

Transferat în urmă cu șapte ani de Liverpool de la AS Roma pentru 72,5 milioane de euro, Alisson a fost titular incontestabil în poarta echipei de pe Anfield în ultimii șapte ani, timp în care a câștigat un trofeu Champions League și două titluri în Premier League.

