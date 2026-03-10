Cu Radu Drăgușin pe bancă, Tottenham a încasat patru goluri în doar 22 de minute. Llorente, Griezmann, Alvarez și Le Normand au marcat pe rând în poarta londonezilor, chiar dacă Igor Tudor a încercat să rezolve ceva prin înlocuirea lui Antonin Kinsky, care a gafat la două dintre goluri, cu Vicario.

Jamie O'Hara i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct

În prima repriză, Spurs a punctat prin Pedro Porro. După pauză, tot spaniolii au început mai bine, dar londonezii au mai redus din diferență prin Solanke.

Jamie O’Hara s-a arătat revoltat de felul în care s-a prezentat Tottenham în partida cu Atletico și a transmis că antrenorul Igor Tudor, croatul numit în locul lui Thomas Frank, ar trebui demis cât mai repede de pe banca lui Spus.

”Sunt absolut jenat că sunt fan Spurs. Mi-e rușine să fiu asociat cu acest club de fotbal. Este pur și simplu o rușine. Antrenorul este un impostor. Trebuie să plece, să fie dat afară la pauză. Este o prestație rușinoasă din partea jucătorilor.

Tactica este de neconceput. Să te așezi în 3-4-3 împotriva lui Atletico Madrid este jenant. Nu putem juca în acel sistem.

El spune că e vorba despre experimente. Nu poți experimenta în Liga Campionilor, jucând 3-4-3 și alegându-l pe Kinsky...”, a declarat Jamie O’Hara, fostul jucător al lui Tottenham, conform Talksport.

Apoi Jamie O’Hara s-a arătat revoltat de faptul că multe voci din fotbalul britanic și-au arătat compasiunea față de Antonin Kinsky, după ce a fost înlocuit în minutul 17. Chiar dacă l-a pus la zid pe Igor Tudor, O’Hara nu îi găsește nicio scuză lui Kinsky pentru prestația jalnică avută pe ”Metropolitano: ”Toată lumea spune dintr-odată că îi pare rău pentru tipul ăsta (n.r. Kinsky)… dar este fotbalist profesionist. Este portar profesionist. Asta este meseria lui. Nu poate lovi mingea. Treaba lor este să verifice și să aibă încălțămintea potrivită. Pune-ți niște crampoane, aluneci pe minge. Nu am văzut niciodată așa ceva”.

O’Hara și-a continuat atacul și a numit prestația lui Tottenham ”o mizerie”. De altfel, fostul mijlocaș al lui Tottenham a răbufnit și la adresa lui Micky van de Ven, despre care a spus că ar fi trebuit eliminat în prima repriză a jocului.

Apoi, fostul fotbalist a cerut din nou conducerii lui Spurs să ia măsuri și să îl îndepărteze de la echipă pe Igor Tudor.

”Sincer, nu-mi vine să cred că stau aici și mă uit la mizeria asta. Van de Ven ar fi trebuit eliminat. Nu vrea să fie pe teren. Ne-au dat un fel de vot de compasiune prin VAR, nepedepsindu-l pe Van de Ven cu eliminarea. Putea fi 9-0 și, sincer, sper să fim zdrobiți, pentru că antrenorul ăsta trebuie să plece, iar singurul lucru bun care ar putea ieși din seara asta ar fi să fim umiliți.

Poate că atunci conducerea lui Tottenham va face ceva și îl va concedia pe tipul ăsta, pentru că este absolut groaznic. Aș putea face o treabă mai bună la conducerea acestui club. Nici măcar nu pot pasa mingea. Nu sunt în stare să lege două pase. Clubul ăsta este complet pierdut. Jucătorii sunt complet pierduți.

Nu vor să fie acolo. Nu vor să joace pentru acest antrenor. Este un dezastru total. Retrogradăm. Clubul ăsta este terminat în momentul de față, iar ceea ce vedem este o rușine absolută”, a completat O’Hara.