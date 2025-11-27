”Nerazzurrii” au avut ghinion la Madrid, având în vedere că meciul se îndrepta către un rezultat de egalitate, iar Atletico a dat lovitura în prelungirile partidei. După reușitele lui Julian Alvarez (minutul 9) și Piotr Zielinski (minutul 54), Jose Maria Jimenez a dat lovitura și a adus punctele pentru echipa lui Diego Simeone.



Lovitură pentru Cristi Chivu: Zielinski s-a accidentat



După înfrângerea dramatică din Champions League, Chivu a mai primit o veste proastă. L-a pierdut și pe Piotr Zielinski (31 de ani), unul dintre oamenii importanți ai echipei, scrie internews24.com.



Până acum, mijlocașul polonez a bifat 14 partide pentru cei de la Inter, iar în Champions League a fost titular în toate partidele, semn că Zielinski era un pilon important în echipa gândită de antrenorul român pentru UCL.



”Lista cu jucătorii indisponibili, care include deja nume-cheie precum Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Tomas Palacios și Raffaele Di Gennaro, are acum un nou nume: Piotr Zielinski”, a scris publicația mai sus menționată.



De altfel, Chivu a fost chestionat pe această temă la flash-interviul de după meci și s-a limitat să spună că l-a schimbat pe polonez pentru că a avut o ”problemă la coapsă”.



Chivu se pregătește pentru duelul cu Marius Marin din Serie A



Eșecul de la Madrid vine după ce Inter a pierdut ”Derby della Madonnina” cu AC Milan, scor 0-1, și a ajuns pe locul patru în Serie A. Evident, frustrarea planează în jurul taberei ”nerazzurrilor”, în contextul în care Inter nu a câștigat niciun derby în Serie A, pierzând și cu Juventus (4-3), dar și cu Napoli (3-1).



În următoarea etapă din Serie A, Inter se va deplasa pe terenul nou-promvatei Pisa, la care evoluează un alt român, Marius Marin.

