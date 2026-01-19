Milanezii sunt foarte aproape să-l aducă pe Leon Jakirovic, unul dintre cei mai promițători fundași centrali din Croația.
În vârstă de doar 17 ani, Jakirovic a atras atenția mai multor cluburi importante din Europa, însă Inter a fost cea care a câștigat cursa.
Potrivit Inter News, italienii s-au înțeles deja cu tânărul fotbalist, care și-a dat acordul pentru mutarea pe „Giuseppe Meazza” chiar din această lună.
Cristi Chivu a mai rezolvat un transfer: „Here we go!”
Transferul a fost confirmat și de Fabrizio Romano cu deja arhicunoscutul „Here we go!”, semn că mutarea este practic parafată.
„Leon Jakirovic la Inter, here we go! S-a ajuns la un acord pentru ca fundașul să vină de la Dinamo Zagreb. Oferta a fost acceptată pentru 2,5 milioane de euro plus 2 milioane de euro suplimentare și o clauză de vânzare. Jakirovic va călători săptămâna aceasta pentru vizita medicală”, a anunțat jurnalistul italian.
- Jakirovic are în prezent o cotă de piață de 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt