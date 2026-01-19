După 21 de etape disputate în Serie A, Inter este lider, cu 49 de puncte, având un avans de trei lungimi față de AC Milan. Bilanțul este convingător: 16 victorii, un rezultat de egalitate și patru înfrângeri, iar forma recentă confirmă stabilitatea echipei, cu patru succese și o remiză în ultimele cinci runde.



Înaintea meciului cu Arsenal din Liga Campionilor, antrenorul nerazzurrilor a spus că Arsenal și Bayern Munchen sunt, în acest moment, cele mai bune două echipe din Europa, potrivit Football Italia.



„Arsenal şi Bayern Munchen sunt cele mai bune două echipe din Europa în acest moment”, a declarat Chivu.



Inter va primi marți vizita lui Arsenal, în etapa a șaptea din faza grupei Ligii Campionilor. Până acum, italienii au câștigat primele patru meciuri europene, însă au pierdut următoarele două, cu Liverpool pe teren propriu și cu Atletico Madrid în deplasare. În clasamentul general al competiției, Inter ocupă locul 6, cu 12 puncte.



Arsenal vine la Milano cu un parcurs impresionant în Europa. Englezii au cinci victorii în șase meciuri, au marcat 17 goluri și au primit doar unul, fiind una dintre revelațiile sezonului.

Roberto Bordin, dat pe spate de Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat



Impactul lui Chivu nu a trecut neobservat în fotbalul italian. Roberto Bordin, fost mijlocaș în Serie A în anii ’90 și antrenor cu experiență, a vorbit pentru Sport.ro despre munca românului la Milano.



„Cristi Chivu este un antrenor excelent. Nu e deloc ușor să antrenezi în Italia, dar el este foarte bine pregătit. Ca jucător, a fost unul dintre cei mai buni fundași din Serie A, cu un caracter puternic și extrovertit. Întotdeauna ieșea în evidență”, a declarat Bordin.



Fost fotbalist la Napoli și Atalanta, Bordin știe ce înseamnă presiunea din Serie A și este convins că stilul calm și echilibrat al lui Chivu a contat decisiv într-un vestiar plin de vedete.



Ca jucător, Cristi Chivu a cucerit 10 trofee în Italia și a ridicat Liga Campionilor cu Inter, în 2010. În total, românul are 17 trofee majore în palmares, printre care trei titluri în Serie A și unul în Eredivisie, cu Ajax.



Roberto Bordin are experiență atât ca secund, la Bologna, Sassuolo sau Siena, cât și ca antrenor principal, unde, printre altele, a câștigat campionatul și Cupa Moldovei cu Sheriff Tiraspol. Ultima sa echipă a fost KF Tirana, de unde a plecat în acest sezon.

