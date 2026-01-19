EXCLUSIV Fostul antrenor din Serie A, dat pe spate de Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat

Ionut Stoica
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia, la doar câteva luni de la instalarea sa pe banca lui Inter. 

Numit antrenor principal pe 9 iunie, românul a reușit să transforme echipa într-o formație solidă, disciplinată și cu obiective clare la titlu.

După 21 de etape, Inter ocupă primul loc în Serie A, cu 49 de puncte, având un avans de trei lungimi față de rivala AC Milan. Bilanțul este unul convingător: 16 victorii, un egal și patru înfrângeri.

Roberto Bordin, dat pe spate de Cristi Chivu! Cum l-a caracterizat

Impactul lui Chivu nu a trecut neobservat în fotbalul italian. Roberto Bordin, fost mijlocaș în Serie A în anii ’90 și antrenor cu experiență, a vorbit pentru Sport.ro despre munca românului la Milano.

„Cristi Chivu este un antrenor excelent. Nu e deloc ușor să antrenezi în Italia, dar el este foarte bine pregătit. Ca jucător, a fost unul dintre cei mai buni fundași din Serie A, cu un caracter puternic și extrovertit. Întotdeauna ieșea în evidență”, a declarat Bordin.

Fost fotbalist la Napoli și Atalanta, Bordin știe ce înseamnă presiunea din Serie A și este convins că stilul calm și echilibrat al lui Chivu a contat decisiv într-un vestiar plin de vedete.

Ca jucător, Cristi Chivu a cucerit 10 trofee în Italia și a ridicat Liga Campionilor cu Inter, în 2010. În total, românul are 17 trofee majore în palmares, printre care trei titluri în Serie A și unul în Eredivisie, cu Ajax.

Roberto Bordin are experiență atât ca secund, la Bologna, Sassuolo sau Siena, cât și ca antrenor principal, unde, printre altele, a câștigat campionatul și Cupa Moldovei cu Sheriff Tiraspol. Ultima sa echipă a fost KF Tirana, de unde a plecat în acest sezon.

Pentru Cristi Chivu urmează un duel de foc cu Arsenal

Arsenal o înfruntă marți pe Inter, echipa lui Cristi Chivu, de la ora 22:00, într-un duel de foc pe San Siro, unde englezii caută a șaptea victorie consecutivă în Champions League.

Cristi Chivu are parte de un test extrem de dificil pe banca „nerazzurrilor” în etapa a șaptea din grupa principală a Champions League. Tehnicianul român, aflat la cârma lui Inter în acest sezon 2025-2026, primește vizita liderului din Premier League, o echipă Arsenal care a mărșăluit prin competiție (UCL) cu un parcurs perfect: 18 puncte din 18 posibile.

Confruntarea de pe „Giuseppe Meazza” pune față în față cele mai bune defensive din competiție. Arsenal a primit un singur gol în această ediție de Ligă, în timp ce Inter, sub comanda lui Chivu, are a doua cea mai bună apărare, cu patru goluri încasate.

