Lovitură în ultima zi de mercato! Cine negociază cu Chelsea pentru Jorginho

Mijlocașul italian a fost transferat în 2018 pentru 57 de milioane de euro de la Napoli și a impresionat în tricoul lui Chelsea.

Acum, Arsenal este echipa interesată de serviciile sale. ”Tunarii” vor să profite de situația în care se află Jorginho, mai ales că nu au apărut, până acum, informații în spațiul public legate de intenția grupării de pe Stamford Bridge de a-i prelungi contractul campionului european, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

#Arsenal have opened talks to try to sign #Jorginho from #Chelsea. The regista asks a contract until 2025. #transfers #AFC #CFC