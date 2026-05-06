Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"

Arsenal a revenit după 20 de ani în finala Ligii Campionilor, după ce a învins Atletico Madrid, marți seară, scor 1-0, la Londra (2-1, la general).

Bukayo Saka, cu golul său din minutul 44, a calificat-o pe Arsenal în finala Ligii Campionilor. "Tunarii" așteaptă acum returul Bayern - PSG pentru a-și afla adversara din ultimul act.

Mikel Arteta: "Se simțea energia că se întâmplă ceva magic în seara asta"

Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, a declarat marţi seară, după calificarea în finala Ligii Campionilor, că el şi jucătorii săi au scris istorie.

O seară incredibilă. Am scris istorie împreună. Nu aş putea fi mai fericit pentru toţi cei implicaţi. Felul în care am fost primiţi a fost special şi unic, am simţit asta în stadion. Ştiam cât de mult înseamnă asta pentru toată lumea. După 20 de ani şi pentru a doua oară în istoria noastră, suntem în finala Ligii Campionilor”, a spus Arteta, citat de News.ro.

”Sunt zile în care nu ştiu ce caut în meseria asta, pentru că e pur şi simplu o nebunie! Dar când m-am uitat astăzi la tribune, la jucătorii mei şi la staff şi le-am văzut bucuria, fericirea şi acea lumină din ochii lor, tot ce facem capătă sens. Echipa a fost extraordinară, am jucat împotriva unui adversar foarte, foarte puternic, care are foarte multă experienţă în acest tip de competiţie şi în astfel de meciuri”, a adăugat Arteta.

Momentul golului a fost perfect, este de părere tehnicianul. “Am avut şi momentul acela în care ar fi putut să le iasă şi lor, iar în ultimele minute cred că a trebuit să gestionăm meciul – şi am făcut-o foarte bine. Nu am jucat multe meciuri de o asemenea anvergură şi împotriva unui astfel de adversar. Din nou, se simţea energia că se întâmplă ceva magic în seara asta, iar când s-a fluierat finalul şi ai văzut reacţia aceea, a fost minunat”

Ce au spus Saka și Rice după calificarea lui Arsenal în finala UCL

Bukayo Saka, marcatorul golului la meciul de marţi, a declarat că este fericit: “Este atât de frumos, puteţi vedea ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă pentru fani. Suntem cu toţii atât de fericiţi. A fost un meci cu o presiune foarte mare. A însemnat foarte mult pentru ambele echipe, am reuşit să gestionăm bine situaţia şi să ne calificăm în finală, aşa că suntem fericiţi”.

Jucătorul meciului, Declan Rice, este de părere că jucătorii echipei Arsenal au tot dreptul să sărbătorească. “Nu cred că se poate subestima ce am realizat în această competiţie până în acest moment. Avem tot dreptul să sărbătorim, este un moment atât de important. Liga Campionilor este cel mai prestigios turneu şi este un moment de mândrie pentru club şi pentru băieţi.”

Arsenal își așteaptă adversara din finală

Arsenal va înfrunta în finala Ligii Campionilor câștigătoarea din duelul Bayern Munchen - Paris Saint-Germain (4-5, în tur). Returul se joacă diseară, de la ora 22:00.

Ultimul act al Ligii Campionilor este programat pe 30 mai, la Budapesta.

