Hansi Flick a subliniat care au fost minusurile Barcelonei în remiza înregistrată contra formației Club Brugge (3-3), miercuri seara, în etapa a patra din grupa unică a Ligii Campionilor.

Hansi Flick a comunicat carențele Barcelonei din egalul cu Club Brugge

Antrenorul catalanilor a explicat că elevii săi nu au făcut presing suficient de bine și că au pierdut mai multe dueluri în special la mijlocul terenului.

Flick a precizat că este dispus să facă anumite schimbări, însă filosofia de joc a Barcelonei trebuie menținută. Tehnicianul german a recunoscut că formația „blaugrana” nu traversează cea mai bună perioadă, însă s-a arătat încrezător asupra unei reveniri când toți fotbaliștii importanți vor fi refăcuți complet după accidentări.

„Nu a fost un meci ușor. Ne-am creat ocazii, ceea ce a fost un aspect pozitiv, dar ei s-au apărat bine și au fost agresivi. Nu am presat pentru a obține mingea, am pierdut multe dueluri, mai ales la mijlocul terenului... Nu am presat bine la mijlocul terenului, nu așa cum ne-am dorit. Nu este ușor pentru linia defensivă să se apere așa. Trebuie să lucrăm la asta și să analizăm totul. Trebuie să vorbesc cu jucătorii. Avem un alt meci duminică.

Este vorba despre a avea mai multă intensitate atunci când nu avem mingea. Trebuie să fim atenți când ei își creează ocazii cu una sau două atingeri. Trebuie să ne apărăm nu doar în linia defensivă, ci și la mijlocul terenului. Trebuie să ne îmbunătățim în acest domeniu.

Flick: „Nu trebuie să ne schimbăm stilul de joc”

Putem schimba unele lucruri, dar trebuie să ne menținem și filosofia. Nu trebuie să ne schimbăm stilul de joc, suntem Barça. Nu este vorba despre filosofie. Sezonul trecut, atacantul advers ar fi fost în ofsaid. Trebuie să lucrăm la această idee.

Când toată lumea va reveni, totul va fi mai bine. Putem face lucrurile mai bine. Când nu există intensitate, nu avem ocazii. Echipele din Liga Campionilor fac tranziții foarte rapide, iar Club Brugge a făcut asta foarte bine și respectăm asta. Putem vorbi despre schimbarea lucrurilor, dar nu cred că trebuie să schimbăm prea multe pentru că face parte din ADN-ul nostru. Un egal de 3-3 nu este un rezultat bun, dar am revenit din spate.

Toată lumea trebuie să joace în poziția corectă și să preseze. Am făcut asta bine duminică, iar astăzi am reușit în unele situații, dar nu în altele. Nu ar trebui să ne scuzăm, pentru că a fost același unsprezece de start. Nu este cel mai bun moment al echipei. Putem juca la un alt nivel. După pauză, cu Raphinha, Joan, Lewandowski, Olmo... vom putea juca la un alt nivel”, a declarat Hansi Flick, potrivit Marca.

Club Brugge - Barcelona s-a terminat cu un surprinzător 3-3. Gazdele au punctat prin Tresoldi (6'), Forbs (17' și 63'), iar oaspeții prin Ferran Torres (8'), Lamine Yamal (61') și Tzolis (77' - autogol).

În urma acestui rezultat, Barcelona ocupă locul 11 din grupa unică a Ligii Campionilor cu 7 puncte. Club Brugge se poziționează pe 22, la 3 „lungimi” distanță de catalani.

