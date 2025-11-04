Lamine Yamal trece pe bancă! Decizia luată de Barcelona

Lamine Yamal este unul dintre jucătorii care fac diferența pentru Barcelona, iar clubul își dorește să aibă mare grijă de el.

Starul de 18 ani nu a avut cel mai bun start de sezon și a ratat mai multe partide din cauza pubalgiei, iar formația catalană a găsit soluția pentru a-l ajuta.



Lamine Yamal va juca mai puțin! Hansi Flick a vorbit despre problema jucătorului său



Yamal a avut o prestația peste cele din ultima vreme în duelul din campionat cu Elche și a reușit să se treacă pe lista marcatorilor în victoria cu 3-1 a Barcelonei.

Cu toate acestea, spaniolul nu este la capacitate maximă încă, lucru pe care l-a punctat și Hansi Flick.

„Accidentarea lui trebuie gestionată. Trebuie să se antreneze, să fie tratat... Nu pot spune că accidentarea s-a terminat; vine și pleacă. Și trebuie să o gestioneze”, a comentat Flick, după victoria cu Elche.

Conform Marca, antrenorul german și oamenii din staff-ul medical al Barcelonei au decis ca Yamal să primească mai puține minute în perioada următoare pentru a putea controla această problemă medicală.

Astfel, Lamine Yamal nu va mai juca toate partidele până la final și se va afla pe bancă mai des decât a fost obișnuit.

