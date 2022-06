Al doilea jucător vândut de Barcelona în această vară! Catalanii au anunțat suma de transfer

Atacantul spaniol Ferran Jutgla (23 de ani), legitimat la Barcelona B, a fost vândut de formația catalană la Club Brugge, campioana Belgiei.

Barcelona l-a vândut pe Ferran Jutgla

Barcelona a făcut anunțul pe site-ul oficial al clubului și a transmis că suma de transfer este de 5 milioane de euro, la care se adaugă 10% dintr-un viitoare vânzare a lui Jutgla.

"Clubul îi este foarte recunoscător lui Ferran Jutgla pentru angajamentul și dăruirea sa. Îi urăm tot binele și mult succes în viitor", a transmis Barcelona.

Ferran Jutgla a jucat în 8 meciuri oficiale la prima echipă a Barcelonei și chiar a înscris două goluri - unul în La Liga, contra lui Elche (3-2) și altul în Cupa Spaniei, împotriva formației Linares (2-1).

În această vară, Barcelona l-a cedat definitiv și pe Philippe Coutinho, la Aston Villa, în schimbul sumei de 20 de milioane de euro.

Ferran Jutgla: „Barca nu mă vrea!”

Ferran Jutgla a fost transferat la echipa a doua a Barcelonei în iulie 2021, de la Espanyol B. Jucătorul a debutat la prima echipă a catalanilor pe 12 decembrie, în meciul cu Osasuna, 2-2, iar de atunci a mai bifat încă șapte apariții la echipa mare. Jutgla a reușit să și marcheze de două ori, iar la echipa a doua are 19 reușite în 32 de meciuri.

Cu toate acestea, Barcelona a decis să nu îl păstreze, așa cum a recunoscut și Ferran Jutgla într-un interviu recent.

„Barca nu mă vrea. Când am ajuns la Barcelona, nu am stat pe gânduri. Plecarea de la Espanyol nu a fost bine anunțată, am mult respect pentru club, mi-a permis să ajung până aici”, spunea Jutgla conform cotidianului SPORT.