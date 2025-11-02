Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick

Catalanii au avut probleme serioase cu accidentările în ultima perioadă, iar Hansi Flick nu s-a putut baza pe cei mai buni jucători în El Clasico, pierdut în fața lui Real Madrid cu 2-1.
O parte din jucătorii accidentați au revenit la antrenamente, după cum a anunțat antrenorul german la conferința de presă de dinaintea partidei.
Joan Garcia a revenit la antrenamente! Hansi Flick: „Este pe drumul cel bun”
Joan Garcia a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei în acest strat de sezon. Portarul spaniol adus de la Espanyol a avut intervenții incredibile și și-a salvat echipa în mai multe rânduri.
Hansi Flick a anunțat că Garcia a revenit la antrenamente, dar nu va fi în lot pentru meciul cu Elche, pentru că antrenorul german nu își dorește să îi forțeze întoarcerea pe gazon.
- Citește și: Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
„Joan Garcia se antrenează bine acum, este pe drumul cel bun pentru a reveni.
Dar nu ar trebui să-l grăbim pentru că totul evoluează bine. Să-l lăsăm să se recupereze.”, a spus Hansi Flick.