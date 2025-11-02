Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick

Catalanii au avut probleme serioase cu accidentările în ultima perioadă, iar Hansi Flick nu s-a putut baza pe cei mai buni jucători în El Clasico, pierdut în fața lui Real Madrid cu 2-1.

O parte din jucătorii accidentați au revenit la antrenamente, după cum a anunțat antrenorul german la conferința de presă de dinaintea partidei.



Joan Garcia a revenit la antrenamente! Hansi Flick: „Este pe drumul cel bun”



Joan Garcia a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei în acest strat de sezon. Portarul spaniol adus de la Espanyol a avut intervenții incredibile și și-a salvat echipa în mai multe rânduri.

Hansi Flick a anunțat că Garcia a revenit la antrenamente, dar nu va fi în lot pentru meciul cu Elche, pentru că antrenorul german nu își dorește să îi forțeze întoarcerea pe gazon.

„Joan Garcia se antrenează bine acum, este pe drumul cel bun pentru a reveni.

Dar nu ar trebui să-l grăbim pentru că totul evoluează bine. Să-l lăsăm să se recupereze.”, a spus Hansi Flick.

