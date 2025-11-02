Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick

Revenire de senzație la Barcelona! Anunțul a fost făcut chiar de Hansi Flick La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei a revenit din accidentare.

TAGS:
la ligaaccidentareBarcelonaHansi FlickJoan Garcia
Din articol

Catalanii au avut probleme serioase cu accidentările în ultima perioadă, iar Hansi Flick nu s-a putut baza pe cei mai buni jucători în El Clasico, pierdut în fața lui Real Madrid cu 2-1.

O parte din jucătorii accidentați au revenit la antrenamente, după cum a anunțat antrenorul german la conferința de presă de dinaintea partidei.

Joan Garcia a revenit la antrenamente! Hansi Flick: „Este pe drumul cel bun”

Joan Garcia a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei în acest strat de sezon. Portarul spaniol adus de la Espanyol a avut intervenții incredibile și și-a salvat echipa în mai multe rânduri.

Hansi Flick a anunțat că Garcia a revenit la antrenamente, dar nu va fi în lot pentru meciul cu Elche, pentru că antrenorul german nu își dorește să îi forțeze întoarcerea pe gazon.

„Joan Garcia se antrenează bine acum, este pe drumul cel bun pentru a reveni.

Dar nu ar trebui să-l grăbim pentru că totul evoluează bine. Să-l lăsăm să se recupereze.”, a spus Hansi Flick.

Portarul Barcelonei a evoluat ultima oară în partida Real Oviedo - Barcelona 1-3 și a devenit indisponibil la finalul lunii septembrie, în urma unei rupturi de menisc medial la genunchiul stâng.

Pe lângă Joan Garcia, Hansi Flick a anunțat și revenirile în lot ale lui Robert Lewandowski și Dani Olmo. Aceștia doi vor putea evolua în meciul de duminică împotriva lui Elche.

Șapte partide are până acum Joan Garcia în tricoul Barcelonei, în trei dintre acestea reușind să mențină poarta intactă.

25 de milioane de euro este cota lui Joan Garcia, conform site-ului de specialitate Trnasfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Vești bune pentru FC Barcelona! Două reveniri după El Clasico: &rdquo;E minunat pentru noi&rdquo;
Vești bune pentru FC Barcelona! Două reveniri după El Clasico: ”E minunat pentru noi”
Fostul star de la Man. United și Barcelona, &icirc;n mijlocul unui scandal imens! O t&acirc;nără &icirc;l acuză că a lăsat-o &icirc;nsărcinată, dar acum o ignoră
Fostul star de la Man. United și Barcelona, în mijlocul unui scandal imens! O tânără îl acuză că a lăsat-o însărcinată, dar acum o ignoră
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
Cel mai important jucător, OUT! Vestea groaznică primită de Barcelona după El Clasico
ULTIMELE STIRI
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima &icirc;nt&acirc;lnire din istorie &icirc;n Superligă
UTA Arad - Metaloglobus, de la ora 15:30! Prima întâlnire din istorie în Superligă
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Dinamo bate pe Steaua și &icirc;ncheie pe locul 1!
Dinamo bate pe Steaua și încheie pe locul 1!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: N-a vrut nici el să vină

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!

Becali a văzut mutarea rivalei și a exclamat: "Le dă clasă tuturor, e cel mai bun!"



Recomandarile redactiei
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Gigi Becali nu se joacă! Patronul a anunțat cinci transferuri la FCSB
Olaru, puțin șmecher? Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
"Olaru, puțin șmecher?" Ce a zis Bergodi după U Cluj - FCSB 0-2
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul &icirc;nscris un tricolor din străinătate
Cum s-a bucurat singur-singurel după golul înscris un tricolor din străinătate
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: E prima dată c&acirc;nd fac asta &icirc;n timpul meciului
Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"
Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro
Rapid și Dinamo: cele mai frumoase amintiri din cariera de fotbalist a portarului Emilian Dolha, spuse la Poveștile Sport.ro
Alte subiecte de interes
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
C&acirc;nd revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită &icirc;n meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sf&acirc;rșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat &icirc;n sferturi? &rdquo;M-am accidentat, sunt &icirc;ncă &icirc;n viaţă, da&rdquo;
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!