Ianis Hagi a reusit un nou meci mare pentru Genk.

Romanul nu a mai reusit sa inscrie de aceasta data, Genk - Napoli s-a terminat 0-0, insa Hagi jr a ratat o ocazie imensa in minutul 85.



Evolutia lui Hagi a fost remarcat si de site-ul UEFA! "A creat 5 ocazii si a ratat doua", au scris cei de la UEFA in momentul in care Ianis a fost schimbat.



Ianis Hagi nu a terminat meciul pe teren. Romanul a fost inlocuit in minutele de prelungiri.