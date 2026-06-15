Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor

Ce situație! Clubul îl vrea pe fotbalistul român, dar se teme să intre într-o licitație pentru el și îi caută înlocuitor Stranieri
SPORT.RO
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Un internațional român a stârnit interesul mai multor cluburi europene. 

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marius marinPalermoPisaTransfer
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Marius Marin rămâne liber de contract după despărțirea de Pisa, echipă care a retrogradat în Serie B. După opt ani petrecuți la formația toscană, mijlocașul este gata să schimbe peisajul. 

Palermo poate renunța la Marius Marin de teamă să nu intre într-o ”licitație”

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Marin s-a aflat pe lista celor de la Sevilla, însă instabilitatea clubului din La Liga la nivel de patronat, dar și plecarea fostului director sportiv, Antonio Cordon, cel care a fost interesat de transferul românului, au făcut ca mutarea să pice. 

Presa italiană a dezvăluit că Marius Marin s-ar afla acum pe lista celor de la Palermo, acolo unde antrenor este Filippo Inzaghi. Totuși, publicația italiană PianetaSerieB a scris că fotbalistul român este dorit de mai multe cluburi, fără a dezvălui care sunt acestea, iar cei de la Palermo se tem să intre într-o licitație pentru fotbalistul român, motiv pentru care au început să caute și alte variante.

Interesant este că Palermo nu ar trebui să plătească o sumă de transfer pentru Marius Marin, astfel că singura ”licitație” în care ar putea intra ar fi una legată de salariul fotbalistului.

Principala țintă pentru compartimentul median era Marius Marin de la Pisa, un jucător foarte apreciat de antrenorul Inzaghi încă din perioada petrecută la clubul toscan. Totuși, situația pare să se complice: pretențiile financiare pentru transferul jucătorului sunt ridicate, iar riscul de a se ajunge la o adevărată licitație între cluburile interesate este real.

De aceea, merită urmărită o posibilă mutare-surpriză pregătită de directorul sportiv Carlo Osti. Numele aflat în pole-position ca alternativă este Nahuel Estevez, al cărui contract cu Parma este pe cale să expire, motiv pentru care clubul ar putea decide să îl vândă. Situația rămâne în continuă evoluție”, au scris italienii.

  • 2,8 milioane de euro este cota de piață a lui Marius Marin, conform Transfermarkt.
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