Ianis Hagi, ridicat in slavi dupa ultima etapa: "Ma uit de 40 de ani la fotbal si nu am vazut niciodata asa ceva!" Romanul, remarcat in Spania

Ianis Hagi a captat atentia Europei dupa ultima etapa.

Hagi jr a reusi doua goluri si o pasa de gol in meciul din ultima runda din Belgia si a atras privirile asupra sa. Evolutia romanului a fost remarcata si de presa din Spania.

Julio Maldonado, unul dintre cei mai cunoscuti si respectati jurnalisti spanioli, l-a laudat pe Ianis Hagi pentru evolutia din meciul cu St. Truiden, dar si pentru performanta de a fi executat in mod diferit cele doua lovituri de la 11 metri.



"Unora li se pare normal. Da, exista jucatori ambidextri precum Cazorla. Are aceasta abilitate atunci cand jocul o cere. Inclusiv atunci cand trebuie sa execute o lovitura libera in functie de pozitie. Dar un penalty? Ma uit de 40 de ani la fotbal si nu am vazut niciodata asa ceva", a scris Julio Maldonado pe Twitter.