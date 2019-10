Cine castiga trofeul de cel mai bun tanar jucator in 2019? Avem si un fotbalist roman in lista nominalizatilor: nu e Ianis Hagi

Din articol Iata lista celor 40 de fotbalisti nominalizati:

Credeai ca lupta e aspra doar pentru Balonul de Aur? Stai sa vezi lista celor mai buni tineri printre care si un pusti crescut de Hagi.

Vremurile s-au schimbat in fotbal si a devenit o moda ca fiecare echipa de top sa aiba si un tanar de mare perspectiva.

PSG se lauda cu Mbappe, Dortmund cu Sancho si United cu Rashford, dar lista este mult mai lunga.

Ansu Fati de la Barcelona este noua vedeta asteptata sa confirme, iar Real cu Vinicius. Printre aceste vedete si-a facut loc si un roman. Denis Dragus este pe lista nominalizatilor.

Nu toti cei care au castigat acest trofeu au ajuns insa la cel mai inalt nivel. Anderson a castigat in 2008, Pato in 2009, Balotelli in 2010, iar Renato Sanchez in 2016.



Benoit Badiashile - AS Monaco

Samuel Chukwueze - Villareal

Michael Ciusance - Bayern M

Alphonso Davies - Bayern M

Ayotomiwa Dele - Bashiru

Denis Dragus - Standard Liege

Matthijs De Ligt - Juventus

Krepin Diatta - Club Brugge

Gianluigi Donnarumma - AC Milan

Eljfis Elmas - Napoli

Florentino Luis - Benfica

Phil Foden - Man. City

Matteo Guendouzi - Arsenal

Erling Braut Haaland - RB Salzburg

Kai Haverts - Bayern Leverkusen

Alexander Isak - Real Sociedad

Joao Felix - Atletico Madrid

Dejan Joveljic - Eintracht Frankfurt

Boubacar Kamara - OL

Moise Keane - Everton

Justin Kluivert - AS Roma

Ibrahima Konate - RB Salzburg

Alban Lafont - FC Nantes

Diego Lainez - Betis

Kang - In Lee - Valencia

Andrij Lunin - Real Valladolid

Donyel Malen - PSV

Mason Mount - Chelsea

Nehuen Perez - Farmalicao

Reiss Nelson - Arsenal

Abdulkadir Omur - Trabzonspor

Strahinja Pavlovic - Partizan Belgrad

Rafael Leao - AC Milan

Rodrygo - Real Madrid

Jadon Sancho - Borussia Dortmund

Luis Sinisterra - Feyenoord

Jean Todibo - FC Barcelona

Ferran Torres - Valencia

Vinicius - Real Madrid

Nicolo Zaniolo - AS Roma

Sa fie anul lui Jadon Sancho? Fara doar si poate acesta este favorit la castigarea titlului individual de"Golden Boy 2019".