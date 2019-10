Ianis putea fi iar eroul lui Genk! Reactia presei italiene dupa ce romanul a ratat o ocazie colosala cu 5 minute inainte de final

Ianis Hagi putea fi din noul eroul lui Genk.

Hagi putea sa aduca victoria belgienilor in partida cu Napoli, insa romanul a ratat o ocazie uriasa cu 5 minute inainte de final. Genk si Napoli au terminat la egalitate, scor 0-0.



Italienii ii multumesc lui Ianis Hagi pentru faza ratata din minutul 85! "Ianis Hagi o iarta pe Napoli", au scris cei de la Footballitalia in cronica partidei.



Ianis Hagi nu a terminat meciul pe teren. Romanul a fost inlocuit in minutele de prelungiri.