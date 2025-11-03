Jurnaliștii eleni își avertizează favoriții că meciul nu va fi deloc ușor, lăudând forța ofensivă a batavilor și remarcându-l inclusiv pe internaționalul român Dennis Man.



Olympiakos se află sub o presiune uriașă, având un singur punct după primele trei etape. Publicația elenă Sportday constată că "timpul începe să preseze" și că "strânsoarea devine tot mai puternică" pentru echipa antrenată de Jose Luis Mendilibar.



Deși victoria este obligatorie, grecii admit că misiunea este infernală. "Trebuie să înțelegem că victoria nu vine de la sine. Echipa lui Peter Bosz este o formație excelentă, care conduce detașat în campionatul Olandei și are, de departe, cel mai bun atac", notează sursa citată.



«Fac lucruri incredibile!» Dennis Man, remarcat



Jurnaliștii eleni sunt impresionați de forma olandezilor, neînvinși de la mijlocul lunii septembrie. Calitatea lui PSV este considerată "excepțională", iar ca argument este adusă victoria zdrobitoare, 6-0, contra celor de la Napoli.



"Oricine înscrie șase goluri împotriva lui Napoli are o calitate excepțională. Acea victorie ne ajută să punem în perspectivă meciul următor", mai punctează Sportday. Despre Dennis Man, publicația scrie că "și-a început aventura în Olanda cu o mulțime de goluri și assist-uri".



Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, Dennis Man a evoluat în zece meciuri pentru PSV în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri și să ofere trei pase decisive.

