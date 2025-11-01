În absența lui Ruben van Bommel, Dennis Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz.

Dennis Man, lăudat de Kenneth Perez

Internaționalul român nu a dezamăgit. A contribuit cu pasa decisivă la golul prin care Saibari a deschis scorul în minute 17, iar pe finalul primei reprize, Dennis Man și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor după o cursă senzațională.

Man a rămas pe teren până spre finalul jocului, când, în minutul 77, Bosz a decis să îl schimbe cu Bajraktarevic.

Analistul danez stabilit acum în Olanda Kenneth Perez, fost atacant la PSV Eindhoven, a avut cuvinte mari la adresa lui Dennis Man. Perez a lăudat calitățile internaționalului român și a transmis că, în opinia sa, Man va avea prestații din ce în ce mai bune dacă va avea continuitate.

De altfel, Perez spune că fotbalistul român trebuie să profite de accidentarea lui Van Bommel și să încerce să ”îi ia fața” fotbalistului de 21 de ani în primul ”11”.

”El nu face doar ce-i trece prin cap. Tot ce face e gândit, lucru pe care nu prea mulți jucători îl fac. E talentat, rapid și agil.

E un star în fotbalul românesc. Cred că este foarte greu pentru el să nu joace. De fapt, cred că e un lucru bun pentru Man că Van Bommel s-a accidentat. Cu cât devine mai confortabil, cu atât va juca mai bine. Cred că va deveni din ce în ce mai bun și mai important pentru PSV”, a spus Kenneth Perez, conform psvfans.nl.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man în PSV - Fortuna Sittard

