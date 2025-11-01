După ce vineri seară, 31 octombrie, a contribuit cu un gol și un assist la victoria categorică obținută de PSV, 5-2 cu Fortuna Sittard, presa din Peninsulă a analizat pe larg transformarea fostului jucător al Parmei.



Jurnaliștii de la Parmalive, care urmăresc atent evoluțiile foștilor jucători ai clubului, sunt impresionați de randamentul "tricolorului". Publicația notează că Man "continuă să trăiască un moment de aur" în tricoul lui PSV.



Italienii subliniază că, după transferul din vară, "românul pare să fi găsit în Olanda mediul ideal pentru a-și exprima întregul potențial". Aceștia au remarcat rolul tot mai important pe care Man îl are în angrenajul antrenorului Peter Bosz, menționând și meciul care l-a readus în atenția Europei, cel din Champions League cu Napoli, când "a furat scena cu o «doppietta» decisivă".



"Unul dintre pariurile câștigate"



Presa italiană face o comparație directă între perioada petrecută de Man în Serie B și explozia sa actuală din Eredivisie. Dacă la Parma a avut "sezoane alternante în Serie B și câteva sclipiri în Serie A", acum, la 25 de ani, românul este văzut ca "unul dintre pariurile câștigate" de PSV pe piața transferurilor.



Sursa citată concluzionează că Dennis Man "a găsit în sfârșit continuitate și maturitate" și se profilează a fi "una dintre cele mai strălucitoare surprize ale fotbalului olandez", devenind totodată un punct de referință vital pentru echipa națională a României.

