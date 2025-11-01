Man a fost din nou titular și a pasat decisiv la golul de 1-0 reușit de Saibari. Internaționalul român și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 45+2, după o cursă excelentă.

Dennis Man, elogiat în presa olandeză după un nou meci bun la PSV



Extrema lui PSV a ajuns la 4 goluri și 3 pase decisive în tricoul noii echipe, iar acum primește tot mai multe laude în presa olandeză după un start dificil.



"Scorul a fost deschis de Saibari, după o centrare perfectă a lui Dennis Man. Chiar înainte de pauză, Man a asigurat victoria după o cursă individuală briliantă. A trecut de doi fundași și l-a învins pe portar", a scris ESPN.



"Românul a înflorit cu adevărat la PSV, după un start oarecum dificil", a notat și Eindhovens Dagblad.

Man a rămas pe teren până în minutul 77, când a fost înlocuit cu Bajraktarevic. Victoria de vineri seară a lui PSV o urcă cel puțin temporar pe primul loc, cu 28 de puncte, trei peste Feyenoord, care are un meci mai puțin.

Pentru Dennis Man și campioana Olandei urmează un nou meci în faza principală din UEFA Champions League, contra lui Olympiacos, în deplasare, marți, de la ora 22:00.

